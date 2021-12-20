頭份托嬰中心承辦負責人楊雁之歡迎有需要的家長都可前來洽詢。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌20日主持頭份社服中心及托嬰中心啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦贈送耶誕禮品給小朋友。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌自勝華公司人員手上接過捐贈房產。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚兒童權利公約繪畫比賽優秀作品學生。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為打造社會全安網，陸續在全縣設置5區社會福利服務中心，並從2018年起陸續完成建置，人口最多的頭份市社服中心，經過民間建設公司熱心捐贈新建豪宅大樓1、2樓空間，成立頭份社服中心及托嬰中心，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等20日到場主持剪彩啟用，期望提供更多年輕父母托育需求，多多生育。

頭份社服中心及托嬰中心，是位在尚順廣場，目前已有多棟住宅大樓完工，被視為頭份、竹南最新高級豪宅區，中心所在地是由勝華建設公司所興建住宅大樓，將1、2樓部分捐給苗栗縣政府當做社服中心及托嬰中心使用。依目前當地的房價每坪至少25萬元起跳，勝華公司所捐出的房產價值相當可觀。

苗栗縣長徐耀上任後一直積極建置社區社會福利服務中心，並依照縣內有5個警察分局為範圍，計畫建置5個社福中心，並自2018年陸續設置完成通苑、苗栗、竹南、獅潭等社服中心，最後一處頭份區社服中心在解決廳舍問題後，於20日舉行揭牌啟用儀式。

位在1樓的頭份社服中心主要服務對象為頭份、南庄、三灣等3個鄉市的脆弱家庭，依照需求不同的主題或是團體，來舉辦方案活動，強化家庭照顧量能，並進行社區及校園宣導，增加學生對社會安全網的認知。

2樓則為公辦民營的托嬰中心，目前承辦托中心負責人楊雁之表示，整個托嬰中心可容納22名0到2歲的幼兒，目前首期招生已有9名幼兒入學，托嬰中心歡迎有需求的家長都可前來參觀了解，中心將以最細心的照顧，來照護小寶貝們。

托嬰中心收托的時間為周1至周5的上午7時30分至下午17時30分，每月收費1萬1千400元，也可申請公共化託育費用補助，每個月4千至1萬元。