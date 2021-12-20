「優質偶像」王力宏日前宣布離婚，老婆李靚蕾核彈核彈級爆料，一秒摧毀他長年正面形象，此事也從原本的家務事等級升級為全民關注的「蕾宏之鬥」，王力宏退無可退，稍早終於發出遲來的道歉，承擔責任過戶房產，並暫退演藝圈，但多數人認為他的道歉仍避重就輕因此不領情，PTT網友甚至挖出當年「陳冠希豔照門」事件做比對，直言兩人有著決定性差異，高下立判，事隔13年幫平反：「冠希真男人」。

王力宏原先低調宣告離婚，演變成老婆李靚蕾成為「蕾神之錘」連環爆，讓不少人聯想到演藝圈歷史上反覆上演的感情風波，其中，13年前的「陳冠希豔照門事件」可說在PTT上掀起史無前例議論狂潮，如今王力宏道歉收拾殘局，兩者被網友拿來比較。

有網友在PTT八卦版問卦「陳冠希是不是很有種？」，表示從成龍、吳亦凡、羅志祥到現在的王力宏，每個被爆私生活不檢點的，第一時間總是急著否認，直到發現填不了坑才道歉，想起當年陳冠希事件爆出後，他雖然私下性伴侶眾多，「但不雅照不是他散佈的，也沒對不起哪個女生」，可事情一曝光，陳冠希第一時間出面認錯道歉，並宣布無限期退出演藝圈，該網友直呼：「對比一些虛偽的男星，陳冠希是不有種多了？」。

這篇時隔13年的回鍋討論，隨即引發熱議，多數網友也覺得陳冠希當年後續作為，跟王力宏如今的處理方式相比高下立判，紛紛高調幫平反「冠C真男人，不是他的錯卻一肩扛起」、「冠希就受害者，還跟真男人一樣道歉，反觀」、「冠希我大哥，爛就要爛得像他有擔當」、「冠希才是真男人活教材」、「對比起來真的高下立見」、「時隔多年 冠希居然成了道德至高點...」。