夏子薇日前舉辦粉絲見面會。（薇波爐工作室提供）

夏子薇日前舉辦粉絲見面會。（薇波爐工作室提供）

夏子薇在上周末在西門町舉辦粉絲見面會，生平首場簽唱會就遇到寒流來襲的她，以一身無袖裙裝亮麗現身，無畏體感溫度10度低溫在寒風中熱歌勁舞多首新歌〈Swaggy〉、〈自由旅行〉等歌；前一晚原擔心沒有歌迷到場而失眠的她，看到現場滿滿歌迷像是吃了定心丸及興奮劑，賣力跳「GY舞」讓她根本忘了寒風刺骨：「前一天擔心怕沒甚麼人來簽唱會，原本抱定台下就算只有兩三個人也要完成簽唱會夢想的我還擬了草稿想說要好好跟歌迷聊天，看到這麼多人來支持我，剛上台時有種想哭的感覺。」

把自己愛犬Hachi視為家人的夏子薇前陣子因為常帶牠上通告讓他成為人見人愛的吉祥物，人氣直追主人的Hachi更讓許多歌迷「敲碗」希望能請夏子薇帶牠一起來簽唱會玩，也因此讓夏子薇突發奇想「邀請」Hachi擔任簽唱會嘉賓，更把牠打扮成「耶誕犬」應景最近的歡樂耶誕氣氛提前跟粉絲過耶誕，讓可愛的Hachi一到現場就全場尖叫聲不斷，故作吃醋模樣的夏子薇笑說：「Hachi比我還紅還要受歡迎，為娘的我有點忌妒啦！」透露為了讓Hachi乖乖地來簽唱會「上通告」， 除了在家為牠「加餐」慰勞牠，還買了好幾包狗狗零食當「通告費」謝謝牠站台，「沒辦法誰叫牠這麼大牌」。

問到即將到來的耶誕節跟跨年假期有什麼計畫？夏子薇透露以往過去在這兩個節日總是會跟朋友們聚會，但今年出了專輯後陸續接到活動邀約，所以接下來將在耶誕夜及跨年夜以表演方式跟粉絲一起共度，讓她感到非常興奮：「雖然在節日得工作，但我其實非常開心，也非常感恩能有表演機會。」期許明年能有更多表演機會能在現場跟粉絲互動的夏子薇表示：「這也是我的新年願望。」