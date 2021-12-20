身陷財務風暴的中國恒大集團，其位於四川省成都市兩幅地皮因逾兩年未動工，20日被當地政府無償收回。此一消息傳出後，再度重挫市場對恒大的信心，港股「恒大系」股票20日全面走低，恒大汽車跌超10％，收報2.24港元。中國恒大跌9.88％，收報1.46港元。恒騰網路跌7.96％，收報2.43港元。

綜合陸媒報導，恒大涉及的兩幅土地，一幅面積為8.4萬平方公尺，約定的開工日期為2010年11月30日，2011年5月13日辦理了國有土地使用權證書。但公司自從取得土地使用權後一直未動工開發，且已超過兩年，認定為閒置土地，且已閒置兩年以上。成都市龍泉驛區規劃和自然資源局將無償收回。另一幅土地證載使用權面積21.75萬平方公尺，地皮同樣已超過兩年未動工，認定為閒置土地，將被成都市龍泉驛區規劃和自然資源局無償收回。兩地合計約30.15萬平方公尺。

天眼查的資料顯示，持有上述兩地皮的成都裕龍貳號房地產和成都裕龍三號房地產均為成都寰瑞置業100％持股，穿透股權訊息顯示，成都寰瑞置業的唯一大股東為林芝恒大旅遊，即恒大地產集團成都有限公司全資持有。