市議員吳敏濟今天要求市府檢討現行福利政策，並公佈全台首班長青學院媒人養成班成果，希望市府發揮創意，鼓勵年輕人結婚生子。（陳世宗攝）

台灣人口自去年初開始負成長，人口長期緩步增加的宜居城市台中市也於今年三月失守，截至10月底已減少5987人。市議員吳敏濟今天要求市府檢討現行福利政策，並公佈全台首班長青學院媒人養成班成果，希望市府發揮創意，鼓勵年輕人結婚生子。市長盧秀燕說，市府「先求有，再求好」，未來如財政狀況好轉執行績效好，不排除規劃提高生育2胎、3胎獎勵。

吳敏濟說，六都除桃園市人口正成長以外，其餘人口都在減少。桃園市之所以逆勢成長，主要是承接了雙北的外溢人口，但是比較生育津貼，桃園市也是台灣六都最高，台中市每胎補助1萬元，桃園市則是3萬到4萬五，足見桃園市對人口政策的重視程度。

吳敏濟表示，台灣生育率為全球最低，預估110年只有1.07％，分析各項研究結果顯示，經濟壓力是影響年輕人不婚不生的最大因素，其中最大筆開銷就是購屋。房價不斷攀升，收入卻追不上通貨膨脹。由於龐大的生存壓力，年輕人容易產生一種想法就是與其結婚生子受累，不如做好無後，單身終老的準備。

盧秀燕指出，台中市生育津貼是六都後段班，市府針對10年未調整的生育津貼，已編列相關預算，如果議會支持，明年生育津貼將由原本一胎1萬元加碼補助至一胎2萬元；經查台中市去年共有1萬9000名新生兒，如以一胎2萬元計算，明年將會增加1億4175萬元預算。市府「先求有，再求好」，未來如財政狀況好轉、執行績效好，不排除規劃提高生育二胎、三胎獎勵。

社會局強調，為減輕年輕父母的照顧負擔，鼓勵市民生育，營造願生、樂養的環境，10年未調整的生育津貼預計自明年起加碼，由一胎1萬元增加為一胎2萬元(不分胎次)，感謝並慰勞新生兒家長。