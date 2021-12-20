曾以頂標的5A＋＋的成績，捨第一志願武陵高中改選北科附工的張姓高中生，12月2日才剛過完18歲生日，豈料19日晚間7點去體大看完球賽準備返家，卻在行經龜山區振興路前自撞分隔島跟路樹，同行李姓同學立即打電話叫救護車，但張姓高中生仍傷重不治，校方感到遺憾，強調他有駕照，且已啟動輔導機制。

張姓高中生3年前會考取得5科A＋＋的頂標成績，但他放棄穩上第一志願武陵高中，依個人興趣選擇就讀北科附工電子科，當時還曾害羞表示很開心期待高中三年生活，也希望未來考取台灣科技大學或台北科技大學。

張男12月2日才剛過完18歲生日，且順利考取駕照，19日和4位同班同學一起騎機車赴體大觀賞P.League＋開幕首戰，豈料晚間7點多回程時，載著17歲張姓表弟沿龜山區振興路往桃園區方向行駛，下坡路度不慎自撞中央分隔島跟路樹，同行的李姓同學發現，立刻撥打電話叫救護車，但張男因強烈撞擊，緊急送醫仍於晚間8點42分宣告不治，同車的張姓表弟也昏迷不醒，所幸目前已恢復意識。

北科附工校長陳勝利證實張姓學生發生不幸，師生都感到不捨，直讚張男很乖、表現優異，且屢在競賽獲得優異成績，還是模擬聯合國社副社長，上台科大沒問題，熱愛體育運動，豈料發生憾事，昨晚獲悉立即啟動輔導機制，為同行的4名同學個別諮商，輔導室也入班輔導，後續會到張家慰問，並協助申請學生保險理賠。