竹鹿綜合社會福利館，20日落成啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府爭取前瞻計畫補助1500多萬元，並自籌1600多萬元，將舊有警察宿舍，改建為竹鹿區綜合社會福利館；縣長林明溱20日主持啟用儀式時，承諾再接再厲推動設立各鄉鎮市公共托育家園、婦女服務及社會福利中心。

竹鹿區綜合社會福利館落成典禮，由林明溱主持，包括縣議員吳瑞芳、游顥、蔡孟娥，竹山鎮長陳東睦、社會及勞動處長林志忠等人都共襄盛舉。

林明溱指出，小朋友更需要關心照顧，縣府新開闢的名間親子生態園區，廣達2.6公頃，加上有共融式遊戲場，周日開幕啟用吸引人山人海的民眾，爭相前往體驗，尤其是小朋友玩的樂開懷，因此，鼓勵各鄉鎮市覓地，由縣府補助興闢親子兒童樂園；類似竹鹿區社會福利館的建設，也將持續推廣到其他鄉鎮市。

林明溱縣長說，竹山鎮瑞龍瀑布高空步道，縣府斥資6000萬元，打造無障礙的觀景坡道，民眾乘坐輪椅也能直上瀑布賞景平台，農曆春節前就會開放啟用。

社會及勞動處指出，竹鹿區社會福利館1樓設置竹山鎮第1處社區公共托育家園，由社團法人南投縣草屯白厝角關懷協會承辦，可收托12名嬰幼兒；2樓開辦竹山鎮及鹿谷鄉第1處婦女服務中心，由財團法人天主教善牧社會福利基金會承接，提供在地婦女福利諮詢及辦理多元化活動；3樓為竹鹿區社會福利服務中心，由專業社工進駐，推動社會安全網工作，提供弱勢家庭福利服務，陪伴及支持在地弱勢家戶，完善在地社會福利資源網絡。