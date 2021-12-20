大陸數家大型房地產開發商的債務問題現在已經連帶影響到工業的重要動脈--鋼鐵行業，並開始波及這個全球第2大經濟體的其他關鍵領域，包括水泥、玻璃和家電業都受到需求下降的影響，整體經濟也面臨了新的風險。

據《路透》報導，大陸房地產公司不斷蔓延的資產負債表危機對決策者而言是一個警示，因為鋼鐵行業的起伏波動將對中國經濟產生重大影響，目前鋼鐵價格已經從今年早些時候的紀錄高點回落，原因是建築業需求放緩，而建築活動占鋼鐵消費的一半以上，同時鋼鐵廠商的股價也受到了衝擊。

為了節省現金，地產商已經減少了地產項目投資，更嚴格的借貸監管令地產業陷入困境，負債沉重的企業首當其衝，例如中國恒大集團。鋼鐵對建築業和製造業的興衰非常敏感，鋼鐵業不只提供大量的工作崗位，也支撐著龐大的供應鏈。這使它成為中國經濟的風向標，目前中國經濟已從第二季度開始放緩。

北京的鋼鐵交易員齊曉亮(音譯)表示，過去通常在冬季以相對較低的價格囤積鋼鐵產品，在新年假期過後消費恢復時再賣出，但今年沒這麼做。這主要是2022年房地產市場仍然存在不確定性，未來6至12個月內情況亦不會完全扭轉。

報導說，2021年最後一個季度，房地產市場受到進一步打擊，中國100個最大城市的未售住房存量在11月達到5年來最高點。明年的住房需求將進一步放緩，這對下游的家居產品製造商將構成打擊。

另一種建築材料水泥的產量在9-11月同比下降約16%，與2017年至2019年的同期相比也有所下降。挖掘機的需求在最近幾個月也有所下降。

房地產低迷的外溢影響不斷擴大，在其他行業也隨處可見。例如家電行業，自5月至11月，每月的冰箱產量同比一直在下降。

2021年前3季度，鋼鐵生產商是整個中國經濟中表現最好的企業之一，中國28家主要上市鋼廠的淨利潤同比增長174%，比疫情前的2019年高129%。但鋼鐵行業的繁榮時期已經過去，龐大的房地產業陷入癱瘓，引發了建築活動罕見的收縮。今年年中以來房地產開工率持續下降，這是2015年以來持續時間最長的一段下降期。

報導說，受到密切關注的鋼鐵股票投資工具和大宗商品期貨的命運都發生了逆轉。年初時上揚的中證鋼鐵指數在9月中旬後大跌27%，而建築材料螺紋鋼和線材期貨價格從歷史高點分別暴跌24%和31%，幾乎抹去今年以來的所有漲幅。鐵礦石期貨已從5月創下的記錄高位下跌了45%以上。

房地產相關行業是對中國經濟貢獻最大的單一行業，2021年占GDP的28%，低於2016年35%的近期峰值。根據穆迪的資料，中國經濟有7%來自房地產行業的直接貢獻、和21%來自建築業以及機械設備等供應鏈行業的間接貢獻。

一家政府行業諮詢公司預測，中國2022年的鋼鐵需求將下滑0.7%，而今年預計下滑4.7%。如果建築支出持續收縮，那麼它將影響到電器和白色家電生產商，而這些是中國重要製造業基礎的關鍵構成部分。

滙豐銀行亞洲經濟研究聯席主管Frederic Neumann說，20多年來，房地產建設一直是中國經濟的引擎，隨著建築活動可能在相當長的一段時期內持續低迷，經濟增長將不可避免地下降一兩個檔次。