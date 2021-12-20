四大公投結束後，緊接而來的是明年1月9日舉行的立委林昶佐罷免案投票，以及台中市二選區的立委補選。前民進黨立委郭正亮公投票結果指出，顏家的票大於國民黨在該區的政黨盤，有地方人士預估，屆時顏寬恒的得票至少在7萬票以上，而民進黨投入這麼大的資源，在公投票上卻贏不多，這對林靜儀不是好消息，且林靜儀可以打的牌也都用光了。

郭正亮今天(20日)在政論節目《新聞大白話》中，分析反萊豬公投在台中第二選區的開票情況指出，公投如果是6萬6對6萬4，林靜儀真的要緊張了，因為這次公投民進黨花了很大力氣，在台中也辦了一些活動；反觀顏寬恒被綠媒圍攻，根本沒時間搞公投，結果開出來政黨盤還有6萬4，總統蔡英文2020在這區贏4萬票，顏家輸5千票，這證明顏家的票遠高於國民黨的政黨盤。

郭正亮透露，「我聽過一些對中二區比較了解的地方人士跟我講，他說顏寬恒一定是7萬票起跳，搞不好會開到7萬3」。這對林靜儀不是好消息，公投在這種情況下怎麼會只贏2千票？到1月9日能玩的都玩完了，比如全黨造勢、台中立委都來、蔡賴蘇都來，結果只有6萬6。「這次是顏家自己選，和罷免陳柏惟不一樣，顏家自己選，所有關係一定全部拉動，恐怕林靜疑要深思背後意涵。

郭正亮指出，萬華的公投票結果，剛好凸顯林昶佐很安全，國民黨在台北市有優勢，結果才開3萬6，且這區國民黨找不到德高望重的整合者，罷免動員需要有整合單位，上次罷免陳柏惟，很明顯顏家在整合但萬華找不到。且林的爭議度比陳差遠了，林昶佐犯錯之後也在修補關係，萬華罷免不容易。