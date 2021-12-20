證券分析師林鈺凱表示，台股加權指數於上周14日重挫大跌168.23點，不過，卻有一個族群十分整齊的崛起。即便該類股於當日並未獲得市場足夠的關注度，但由於這些年來，會操作遊戲股都已經成為小眾，因此，遊戲股的走強，並沒有在市場上掀起太大的波瀾。

不過，由於台股現階段當沖、隔日沖非常盛行，故台股再怎麼跌，都一定會有上漲的股票，但若是整個族群全面啟動，就非常具指標性意義。，尤其又選在大盤重挫的時候表態，更是意義非凡。因此，元宇宙的第三波啟動，就是遊戲股。

10月開始，台股的投資人全體一齊見證了「元宇宙概念股」的崛起，許多人會為你分析元宇宙的基本面、NFT的存在價值、相關的應用等。不過，其實關於元宇宙，投資人要掌握的，就是「規律」這件事。

事實上，元宇宙概念股各個族群間，已經建立起「一波一個月」的規律。以宏達電為首的第一波元宇宙概念股於10月中崛起，而自10月中漲到11月中，大漲整整一個月，漲幅逼近三倍；而就在宏達電休兵之際，11月中，以怡利電為首的車用元宇宙崛起了，也一路自11月中大漲至12月中。不過，同樣是在怡利電創高回檔的時候，遊戲股也接棒順勢崛起，而且漲勢可說是一發不可收拾，跌破全市場的眼鏡。

因此，展望後市，照這樣的規律來說，研判遊戲股有機會一路漲到1月中。而對於投資人而言，更重要的是，仍要持續關注元宇宙題材股，待屆時遊戲股也漲不動之際，就能率先掌握「第四波」的元宇宙概念股。

個股方面，本周納入投資組合的大宇資，遊戲股接棒成為盤面最強「元宇宙概念股」，股價連續飆漲，20日續攻漲停價。