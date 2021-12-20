飯店業者國賓(2704)今日召開法說，因應後疫情時代邊境管制未解，公司訂定3方向轉型，以餐飲業務為主力、住房持續爭取國旅客群，預期若疫情維持穩定，餐飲業務明年有成長空間。而台北國賓將啟動危老改建，餐飲業務預計明年第二季遷往富邦遼寧大樓營運。

國賓受疫情衝擊，2021年前三季稅後虧損0.51億元、每股虧損0.14元，雙創近18年同期低點。11月自結合併營收1.36億元，月增14.92％、年減22.44％，累計前11月合併營收13.43億元、年減達25.29％，為近22年同期低點。

國賓表示，新冠肺炎疫情的邊境封鎖，衝擊以國際旅客為主的3館住房業務。其中，台北國賓因應危老改建，已在7月暫停住房業務。高雄館前11月平均住房率維持近5成、平均房價約2200元。新竹館因位處竹科，國旅需求不如高雄館，平均住房率約3成。

展望後市，國賓在後疫情時代積極進行轉型，將以已建立口碑的餐飲業務為主力，建立跨時代的服務及差異化領導地位，並培育中、新生代，建構餐飲優質廚藝團隊及貼心個人化服務。住房業務方面則持續提升客房競爭力，爭取國旅商機。

國賓發言人暨首席顧問林興國認為，明年客房營運狀況仍需視國境何時解封，將持續致力爭取國旅客群。餐飲方面已有建立口碑，除了疫情影響喜宴需求及宴會廳業務，若明年國內疫情獲得穩定控制，相較於5月受疫情三級警戒時的衝擊，應可望有成長空間。

針對台北國賓危老改建案，林興國表示剛送件申請，大方向規畫改建為2棟豪宅及1棟飯店，細節尚未敲定，餐飲業務將在明年第二季遷至富邦遼寧大樓營運。高雄國賓合建案的土地交割仍在進行法定程序中，若一切順利預期在明年完成，但需視實際進行進度而定。

國賓餐飲事業群總經理李元琦表示，台北國賓原訂明年2月28日全館停止營運，但因諸多客戶反應，經內部討論後決議川菜館及A Cut牛排館先在2月中暫停營業，將川菜館遷至2樓繼續營運至4月16日，待富邦遼寧大樓完成裝修後，將3個餐廳無縫接軌繼續營運。