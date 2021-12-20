財政部表示，111年1月1日起，對於符合一定條件之遺產稅案件，將提供遺產稅申報稅額試算服務(下稱稅額試算服務)。

財政部自本(110)年9月1日推動將金融機構提供之金融遺產資料匯入「遺產稅金融遺產參考清單」，由國稅局統一回復民眾之服務；今(20)日公布此服務再升級，遺產稅申報稅額試算服務將於明年1月1日上線。並發布「遺產稅申報稅額試算服務作業要點」，規定重點說明如下：

一、適用對象：遺產稅納稅義務人為被繼承人之配偶、子女，有身分證統一編號且未辦理拋棄繼承者。

二、適用條件：(一)被繼承人為經常居住中華民國境內之國民。(二)遺產總額在新台幣3000萬元以下，且被繼承人無不計入遺產總額之財產。(三)遺產種類：限於不動產、存款、投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、上市、上櫃及興櫃有價證券、短期票券、保險及汽車範疇，並符合相關條件者。(四)扣除額：以列報配偶、子女、父母、身心障礙、死亡前未償債務、公共設施保留地及喪葬費扣除額等並符合相關條件為限。

三、申請方式：民眾利用線上或洽任一國稅局、各直轄市地方稅稽徵機關臨櫃申請查詢被繼承人金融遺產資料時，併同勾選申請稅額試算服務及延期申報。

四、國稅局於受理申請後30個工作日內，分別就案況是否符合稅額試算服務而作以下的處理：

(一)符合稅額試算服務之案件：提供遺產稅申報稅額試算通知書及確認申報書，民眾於規定申報期限內，確認試算內容無誤，可採線上登錄回復確認、掛號寄回或臨櫃遞送確認申報書，即完成申報。

(二)不符合稅額試算服務之案件：提供不符合遺產稅申報稅額試算通知書及遺產稅金融遺產參考清單，由民眾自行辦理申報。

民眾如透過稅額試算服務辦理遺產稅申報，可免奔波查調整理被繼承人所遺各類財產及各項扣除額資料、免逐筆填寫申報書及計算應納稅額，且由國稅局運用跨域整合資料，主動核列前述身分別等各項扣除額，免檢附相關證明文件，有利民眾正確快速完成遺產稅申報，並可降低短報遭補稅處罰之風險。