美股周五湧現沉重賣壓，今（20日）盤前延續跌勢，道瓊期指一度大跌逾600點，那指期貨也跌約1%，似乎預告今晚美股開盤不大妙。但摩根大通（JP Morgan，簡稱小摩）策略師則認為近期股市被「超賣」，仍看好今年底、2022年初後市，並暗示空方很快就會被軋空。

《市場內幕》報導，小摩全球市場首席策略師柯拉諾維奇（Marko Kolanovic）表示，最近市場似乎被過度拋售，料今年底、2022年初將迎來反彈，且暗示屆時將會上演空方被軋空的戲碼。

柯拉諾維奇解釋，美股雖從高點跌約28%，但若從包含美國3000家最大市值公司成分股的羅素3000指數（Russell 3000 Index）來看，今年仍漲逾22%，這樣的分歧意味著在過去4周，那些小型股和波動性較大的價值股或周期性股票，都出現了空前的超賣情形。

此外，最近的市場下跌，人們將原因歸咎於美國聯準會的強勢立場和Omicron變種病毒隱憂，不過柯拉諾維奇則認為，這股賣壓主要是由避險基金大力做空及調整高風險倉位所造成。

柯拉諾維奇認為，市場現在悲觀的情緒將為美股之後奠定上漲動能，等到疫情結束、經濟持續擴張，這些類股有望在年底和明年1月迎來反彈。