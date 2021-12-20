冬天寒冷，許多人會喝酒取暖，認為酒精下肚後能讓身體發熱，不過營養師表示，這樣的觀念大錯特錯！酒後體溫會短暫上升後驟降，在低溫的環境飲酒容易造成失溫，即身體核心溫度低於攝氏35度，嚴重恐危及生命。

營養師姚晴徽在臉書粉專PO文指出，酒精中的乙醛（Acetaldehyde）會刺激交感神經，使得心跳、血壓上升，血液流向皮膚表面，造成溫暖的錯覺，但這個現象其實會加速體熱流失（Heat loss）。

儘管以台灣的氣溫，比較不會這麼危險，但如果喝嗨了開始脫衣服、沒注意自己身在何處的話，也會不知不覺暴露在危險之中，姚晴徽呼籲民眾別再把喝酒當成保暖手段。

姚晴徽進一步解釋，喝酒會使心跳加速、血壓升高、皮膚血管擴張，導致血液流向皮膚表面，進而使得體表溫度增加，誤以為可以保暖，但事實上酒後身體會出現以下4種狀態使體溫散失：

▍皮膚表面血管擴張：會造成體溫上升後快速下降，並且加速體熱散失，特別是在寒冷的環境下。

▍流汗：流汗會增加水分蒸發，使體熱散失。

▍意識模糊：酒後會因為意識模糊，失去對外界溫度的感知。

▍失去顫抖能力：肌肉過於放鬆，會失去顫抖能力，導致內源性生熱減少。

冬天飲酒要注意以下情況

▍適量飲酒：符合成人每日酒精攝取，女性不超過1份，男性不超過2份（1份4.5％啤酒為250ml、12％葡萄酒則為100ml）。

▍注意保暖：應隨時注意保暖，不因酒酣耳熱而脫去過多外衣，因為很有可能穿不回來。

▍避免在寒冷、溫差大的環境飲酒，例如進出室內外、受風吹雨打等。

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