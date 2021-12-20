反萊豬公投案結果上周出爐，並未通過，傳出日本期待台灣解除福島等日本地區食品禁令，日台執政黨也將於12月24日召開2＋2會議討論。行政院長蘇貞昌今日表示，政府會嚴格把關食安。民進黨立委郭國文主張，食安檢驗應依照國際標準，而非來源產地。

郭國文指出，上周公投結果，反萊豬沒過，再加上萊牛其實也開放了近10年，這代表台灣人民可以接受肉品含有符合國際標準規範的微量萊劑。

郭國文說，核食其實是一種汙名化的說法，應該要正名為福島5縣市食品，依照食安規定，海關只要驗到超標輻射食品都會退回或銷毀，跟食品是否來自日本福島一點關係都沒有，其實這件事應該要回歸到科學理性的角度討論。

郭國文表示，2018年台灣公投通過日本福島食品禁令2年，其實早在一年多前就已到期，但即便如此，我們仍未開放進口。而台灣現在要加入CPTPP，勢必要展現誠意給日本看。

郭國文指出，中國、韓國、英國等禁止福島食品輸入的國家，現在也都要加入CPTPP，英國自12月起已經公開徵集各界意見，若無重大反彈，明年2月就會開放。中、韓也都在討論撤銷福島食品禁令。台灣現在要跟時間賽跑，若被中國搶先一步加入CPTPP，台灣要加入會更加困難。

另有關台日執政黨召開2＋2會議一事，郭國文觀察，日本自民黨幹事長茂木敏充上任後，他也許認為台日之間可以多些政黨對話，所以台灣專案小組召集人，同時是日本自民黨外交部會會長佐藤正久將會延續這樣的方針。但對於24日的會晤，其實並未傳出具體討論內容，只是外界推測應該脫離不了經貿議題，所以才會傳言要談福島食品解禁。