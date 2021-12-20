南韓36歲女星克拉拉（Clara/李成敏），出道多年憑著天使臉孔、魔鬼身材受到廣大粉絲的喜愛，還被媒體封為「亞洲第一美」。近期將事業重心轉往大陸發展的她，經常透過社群平台與粉絲們互動並分享工作，今（20）日她便在IG上公開一系列造型側拍，大方展現凹凸有致的好身材，令網友看了臉紅心跳。

克拉拉在近日所公開的照片中，只見她留了一頭烏黑長髮，身上則是穿著黑色的貼身削肩洋裝，並側著身體望向遠方，但翻到第2張才發現，黑色長洋裝不僅側面高衩，還一路高衩至腰間，經過強光一照克拉拉一雙雪白又修長的長腿，與前凸後翹的身材曲線一覽無遺；最後她還不忘加碼送上「側面全開」的性感辣照，大秀白皙腿根，讓網友看了直呼「姊姊實在太美了」、「姊姊果然是性感女神」、「那雙腿太絕了」、「真羨慕妳老公」、「女王敝下」、「姊姊真是又美又性感」、「這身材太令人羨慕了」、「美慘」。

克拉拉近幾年將事業重心移往大陸發展，今年更是人氣大爆發，一連推出《大紅包》、《長安扶妖》與《南宋詭事之鬼樊樓》、《美人魚》等多部大陸電影及電視劇。接下來她還將推出科幻電影《極地追擊》、賀歲喜劇《李茂换太子》及古裝電影《唐門：美人江湖》都令喜歡她的粉絲相當期待。