民進黨府院高層在公投結束後，總統蔡英文19日在官邸邀集府院黨及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並針對「大新竹合併議題」達成共識，對此，被外界看好角逐2022新竹縣市長的民眾黨立委高虹安回應，自己支持新竹縣市合併升格，但絕不能倉促草率行事，不應該是一人或一黨，或是執政黨的府院黨核心與派系大佬在總統府說了算。

公投甫落幕，蔡英文總統旋即邀集府院黨高層開會，總統府發言人會後表示，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，民進黨黨團柯建銘總召也證實已獲黨內委員連署支持，預計本周付委審查地方制度法修法草案，更不諱言六都變九都之可能性。

高虹安20日在臉書發文表示，任何能讓大新竹共好的政策和立法自己都支持，不論是爭取中央經費、跨境區域縫合、確保產業水電、保障民生水質等等，都是很值得努力的方向。但，如果是要透過縣市合併升格的方式，必須很務實地說，前提還是應該回到國家最根本的《國土計畫》、《地方制度法》、《財政劃分法》和《行政區劃程序法》等的改革框架下，透過充分討論、完整規劃，按部就班推動。

高虹安強調，台灣的國土區域重劃 是深沉重要的大事，不應該是一人或一黨，或是執政黨的府院黨核心與派系大佬在總統府說了算，更不可橫柴入灶、倉促行事。在2009年到2012年，歷經北高二市一口氣增加到六都的大規模改制。針對六都升格後的利弊得失，整體的地方財政、資源分配、區域發展到底有沒有向上提升，並據此推動地方制度法的再次修法，學界已有許多討論，「我們都非常支持也認為確實必要」。

但高虹安進一步指出，處理事情的順序，應該是先討論清楚「國土規劃方案」、「統籌分配款」合理比例、縣市合併行政區劃方案，再推動落實此一規劃的立法，最後是執行讓地方自治團體升格或合併等改制工程。她強調，立法僅是過程，為何而戰更重要。

對照現在執政黨作法，先由個別地方首長拋出議題，觸發可能連帶影響到的地方政治人物呼應，但最上位的國土規劃通盤討論根本付之闕如。今年九月時，內政部也曾說將提出「行政區劃程序法」作為縣市合併和轄內「區」整併之法源。然而，到現在該法案尚未送到立院，也尚未見到行政院針對所謂「七都」甚至「九都」的新國土規劃藍圖，沒有通盤討論，就直接跳到地方制度修法草案，將「且」改為「或」，甚至明示暗示明年六月前將完成修法及合併升格，年底地方選舉即可產生新制選區的大新竹市長。如此倉促行事，無疑就是「先射箭再畫靶」，心中想的恐怕是政治前途和選舉精算，而非真心為國家未來和區域均衡發展考量。

高虹安認為，民進黨在新竹市主政七年，中央完全執政超過五年半，如果真重視地方提升和宏觀治理，早就應該提出相關立法和政策配套之討論，或是在既有法制框架下，建立更多跨區域共同治理的合作平台機制。

她並具體建議中央，應先從「財政劃分法」和附屬的「中央統籌分配款分配辦法」下手：「財政劃分法」可以透過修法，把各地方政府能分的稅款做大，「中央統籌分配款分配辦法」則是可以調整直轄市、縣市、鄉鎮市三級地方自治體的在這個總額內可以分到的比率，以實質幫助地方發展、規劃完整配套，更立竿見影，而不是在現在，距離2022地方選舉只剩不到一年的時間，只針對少數縣市的考量，倉促修法改制，一心只想「為併而併，為升而升」，而無視其他配套法制的討論和提案，更忽略了台灣整體國土區劃遠景。

最後要強調的是：「我支持新竹縣市合併升格，但絕不能倉促草率行事！除了上述所說上位階的國土規劃以外，縣市合併、行政區劃、都市計畫(水、電、交通、社會住宅等)、可行性評估，以及縣市雙方首長之共識及溝通，都必須是縣市合併升格如此重大決策要執行以前，萬不可少的前置作業。修法只是過程，請政府以負責任的態度，面對國家及區域的長遠發展，腳踏實地提出完整的規劃」。