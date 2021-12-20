證交所表示，由富邦投信募集發行的富邦特選高股息30（00900）ETF，將於12月22日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為「台灣指數公司特選台灣上市上櫃高股息30指數」，該指數由台灣指數公司所編製及維護，其定期選取可參與配息之高股息股票為目標，利用股利率輔以自由流通市值調整成分股權重，以表彰高度參與配息之高股息成分股組合投資表現。