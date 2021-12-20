富邦特選高股息30 ETF 22日掛牌上市 18:002021/12/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，由富邦投信募集發行的富邦特選高股息30（00900）ETF，將於12月22日正式掛牌上市。 證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為「台灣指數公司特選台灣上市上櫃高股息30指數」，該指數由台灣指數公司所編製及維護，其定期選取可參與配息之高股息股票為目標，利用股利率輔以自由流通市值調整成分股權重，以表彰高度參與配息之高股息成分股組合投資表現。 商湯科技重啟香港IPO 預計12月30日掛牌 商湯科技重啟IPO 預期12/30掛牌 #高股息 #ETF #富邦特 #證交所 #台灣指數公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股春季躁動行情 助威大中華基金 04:102021/12/20 投資理財 《基金》富邦基因免疫生技ETF成分股 台2疫苗股入列 11:592021/12/20 財經 《盤中解析》美期亞股殺聲響 台股跌150點 12:162021/12/20 財經 特別股基金 穩健布局首選 04:102021/12/20 投資理財 富邦基因免疫生技ETF成分股調整 台灣疫苗企業入列 12:092021/12/20 財經 資金滾滾 陸股ETF逢低卡位 04:102021/12/20 投資理財 信託2.0拚轉骨 助財富過三代 04:102021/12/20 財經要聞 各擁利多 生技四大族群扮要角 04:102021/12/20 證券．權證 財報發布前 禁止董事交易股票 04:102021/12/20 投資理財 群益證券本周看好半導體、遊戲NFT等五類股 09:092021/12/20 財經 美QE縮減後 台股電子最神勇 04:102021/12/20 投資理財 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 王力宏過戶「4.8億吾疆」不必課贈與稅 李靚蕾須納所得稅 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 今晚開盤不妙！Omicron疫情歐美燒開 道瓊期指大殺500點 - 財經 東風裕隆倒帳 國銀損失32億 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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