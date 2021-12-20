近年房價走揚，30年期房貸日益普遍，不過民眾購屋對於每月房貸還是緊守「房貸月付占家庭收入35％」的底線，調查顯示，有三分之二民眾緊守每月房貸支出占家庭收入35％以內的底線。不過，在房價最高的台北市，則有13％民眾可接受每月償貸占家庭收入五成以上。

根據信義房屋針對民眾可承受房貸占家庭月收入比例調查顯示，43％受訪者可接受房貸佔家庭月收入三成以內，有24％可接受房貸佔家庭月收入的35％，等於67％的民眾認為控制每月房貸支出占家庭收入的35％以內。

不過在各都會區差異不少，台中、台南認為可承受房貸可在家庭收入35％以下的比重達七成以上，不過台北市、高雄市則各僅62％、63％；不過認為可承房貸支出占家庭收入五成以上，台北市高達13％、高雄市亦達11％，房價負擔與所得能力均影響購屋客對於房貸每月負擔應占家庭收入比例的認知。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然房價快速上揚，民眾購屋貸款也一路增加，不過多數民眾希望對於每月房貸佔家庭收入比例仍維持在35％內，近年來由房房價高漲，30年期房貸漸取代過去傳統使用的20年期房貸，延長還款也提供了相對更充足的付款能力，來趕上高漲的房價。

不過，雖然現階段市場維持歷史低檔水準，自住客還可以搭配使用寬限期，但「借好借滿」的同時，需留意央行已經提醒未來升息的風險，建議民眾不要過度槓桿，且可試算若是長期利率調漲，每月房貸利息增加是否會因此影響生活品質。