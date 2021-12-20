普華PwC商務法律事務所與台大法律學院財稅法學研究中心，17日共同主辦「2021普華租稅法庭辯論賽」舉辦，台大、中正及東吳分別奪得冠軍、亞軍及季軍，台大同時獲得最佳書狀獎項。個人獎項則分別由中正黃皓羽、台大李庚翰獲最佳辯士與傑出辯士的殊榮。

今年我國雖受疫情影響，但仍不減莘莘學子們對於探討稅務理論與研究實務判決的熱情，「2021普華租稅法庭辯論賽」共計有八所大專院校法律與會計等系所學生共襄盛舉，分別為國立高雄大學、國立成功大學、中國文化大學、國立中興大學、國立台灣大學、國立臺北大學、國立中正大學、東吳大學（依報名順序）。

本次辯論賽就「企業併購股份轉換」此一重要議題，以模擬法庭的方式進行辯論，不但培養學生就稅法問題的思辨能力，也考驗同學對跨領域議題的整合能力。

財政部常務次長李慶華於開幕致詞時特別指出，稅捐稽徵法修正案於17日經總統公布，財政部持續地朝向保障納稅義務人權益與追求國家租稅公平之方向前進，讓我國稅制更健全、更友善、更合理，此係需要包括學者、律師、會計師、司法實務工作者等共同努力，期盼同學透過本次辯論賽，能對稅法有更深刻的了解與認識。

國立台灣大學法律學院院長陳聰富提及，法律人因較不熟稔財務、會計等領域，因此對於財稅法也鮮少涉略，希望藉由學校教育，使同學持續精進其他領域之能力，未來能更適應商業環境，也更能提升稅法領域的研究。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏則表示，同學除了涉略各領域的知識外，也應重視在團隊中的「協作」能力，期許同學勇敢地嘗試自己不擅長的領域，並積極承擔團隊中事務，與不同領域的專家溝通探討，一定能有更多的收穫。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安指出，因課程設計使然，稅法在法學院一直都不是顯學，希望同學們可以藉由本辯論賽，對稅法有更多的認識與興趣，並藉由更多律師、會計師的參與營造更好的稅務環境。

本次評審團由前最高行政法院法官林文舟、台中高等行政法院法官林靜雯、財政部法制處處長翁培祐、東吳大學教授陳清秀、國立中正大學教授盛子龍、國立台灣大學法律學院財稅法學研究中心主任柯格鐘、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌及普華商務法律事務所合夥律師李益甄共同組成。

本屆評審團對於本次比賽參賽隊伍的表現都給予高度肯定，期許未來有更多的學子投入租稅法領域的實務與研究工作，也期盼我國稅務環境能持續提升。