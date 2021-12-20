繼純網路銀行後，金管會開放純網路保險公司機率極高。金管會主委黃天牧20日透露，保險局正緊鑼密鼓規劃中，將在今年底或明年初宣布，但他透露純網保將是因應平台經濟衍生出的碎片化風險需求，推出實體保險公司因成本等考量不願做的保單，且會是更agile（敏捷）式、走特殊族群或特定區塊，有自己的利基與營業模式。

如果純網銀是鯰魚，純網保將是「麻雀」，即規模小、靈巧，無實體通路、無業務員，但依舊具有保險公司功能的新式保險公司。

黃天牧透露，保險局先前宣布可能開放純網路保險公司後，「很多人詢問」，還包括國外業者，代表大家對此開放仍是很有興趣。

雖然金管會仍是堅持年底、或明年初才要宣布是否開放純網路保險公司，但以黃天牧的「諸多想法」，開放純網路保險公司可能性極高，但政策宣布後，仍要蒐集各界意見，包括現有保險公司、新創業者、立委、學者等，匯集意見後形成新的法規，包括可能開放的業務、保額、家數等，到真正接受申請，可能要2022年的下半年、甚至是年底。

黃天牧強調，即便未來開放純網路保險公司，也會要求股東中有一定比率是金融業參與，因為金管會多年來的監理態度一向如此，即金融傳統特質是穩健，但穩健不足以成事，必須要有些科技的DNA進來，才能帶動創新，但新金融機構的股東結構中勢必要有金融機構的參與，只是比例多少的問題，也要有科技業參與，這樣組成的文化才能夠兼顧穩定與創新，黃天牧說，過去在新設投信公司時，亦要求20％以上是金融機構參與。純網銀則要求至少40％是金融機構。

對於純網保可能從事的業務，黃天牧認為主要是因應平台經濟衍生出碎片化保單。亦即如外送平台外送員的意外險、第三人責任險等，壽險則是業務員不愛賣、佣酬較低、保障型的壽險保單，但純網保必須作到身份認證、保額上也會有限制等。簡單來說，純網路保險公司就是會以科技創新模式，去承保現在實體保險公司在專業上、資料庫上或成本考量上未必願意去作的保單。