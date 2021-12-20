LEXUS總代理和泰汽車上月發布第二代NX豪華運動休旅車預售之後，在一個月內接超過3000張訂單，今（20日）宣布正式售價，不僅較預售價大降3 至6萬元，並定下明年銷售1萬台的目標，由於廠家供應吃緊，年前大概僅有200多名車主可搶先擁有，至於銷售主力NX200的車主要等到農曆年後才有機會交車。

和泰汽車表示，首代NX車型自2014年問世後，旋即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近一百萬台，而台灣更是全球前五名銷量最大的市場，僅次於美國、大陸、日本、加拿大，可見國內消費者對其喜愛之程度。

而第二代NX除了外觀導入全新設計語彙，並首次採用「L E X U S」車尾logo的車身識別外，亦首度增加PHEV插電式油電複合動力車型，這次總計有5種動力（NX 450h+、NX 350h、NX 350、NX 250、NX 200）、10個等級（各動力依配備提供菁英、豪華、頂級、旗艦與F SPORT等不同車款），可謂鋪天蓋地橫掃豪華休旅市場，再搭配不斷進化的Lexus Driving Signature及先進科技，宣告邁入全新世代。

和泰汽車表示，3000多張訂單之中NX200占比即超過一半，NX350h也有近四成比例，全新導入的NX 450h+車型配置2.5L插電式油電複合動力系統，可提供309ps/23.1kgm的最大動力輸出，加上E-Four電子式四輪傳動系統，給予車主全新的駕馭體驗，此車明年配額僅100台，但訂單已超過150張。

NX各系列車價如下，NX 450h+ F SPORT版273萬元、豪華版 229萬元；NX 350h 旗艦版249萬元、頂級版219萬元、豪華版199萬元；NX 350 F SPORT版249萬元；NX 250 頂級版199萬元、豪華版189萬元；NX 200 豪華版173萬元、菁英版163萬元。