樂天桃猿邱丹進職棒3年終於在今年開花結果，奪下職業生涯首座個人獎，他最感謝的是從小帶大他的阿嬤，之後等秋訓結束後再去跟天上的阿嬤報告這個好消息，「只有先在心中跟他說說話。」

職業生涯前2年，邱丹一軍出賽只有14場，今年出賽102場敲出3轟，在外野守備98場、186次守備機會沒有發生任何失誤，並傳出聯盟最多的7次外野助殺。

奪下職業生涯首座個人獎，邱丹說：「感覺練習沒有白費，今年表現還算可以，不過還是有很大進步空間。若是以進入職棒3年來說，表現是不及格的。」

國小後再度拿下個人獎後，邱丹再獲獎已是高中三年級的木棒聯賽，今年則是收穫職業生涯首座個人獎，他也想將獎項獻給在國中時就過世的奶奶，「小時候是阿嬤把我帶大，沒有她就沒有我。」

得知獲獎後邱丹還沒能親自回高雄向奶奶報告好消息，「只有先在心裡跟她一下，等秋訓結束後再回高雄拜一下阿嬤。」