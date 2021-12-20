鮮緹蛋捲限量3500盒（市價120元）只賣10元，每人限購3盒。（柯宗緯攝）

尊青鳳山店開幕慶回饋活動，標榜「來尊青直接打折打到骨折！價格直接殺到全台最低價！」結合限量超低價商品，掀起搶購熱潮。（柯宗緯攝）

尊青鳳山店開幕慶回饋活動，標榜「來尊青直接打折打到骨折！價格直接殺到全台最低價！」結合限量超低價商品，掀起搶購熱潮。（柯宗緯攝）

尊青鳳山店開幕慶回饋活動，標榜「來尊青直接打折打到骨折！價格直接殺到全台最低價！」結合限量超低價商品，掀起搶購熱潮。（柯宗緯攝）

家住高雄27歲的李俊毅出身單親家庭，從小跟著媽媽到菜市場擺攤賣水果，一路走來跌跌撞撞，但他化挫折為力量，逐步打造出「水果王國」，創立尊青水果行銷生活百貨，短短6年來高雄已有10家店鋪，目標未來2年在南部展店50家。近來鳳山店開幕，力拚全台最低價，包括10元蛋捲、50元龍蝦，盼逆勢操作抗漲。

李俊毅當年16歲就出社會到菜市場擺水果攤分擔家計，因而結識不少團爸、團媽，後來李俊毅25歲時與21歲好朋友楊崇立合夥租店面開店賣水果及生活用品，「以量制價」策略奏效，成功吸引顧客目光及繳出亮眼成績。

李俊毅表示，尊青採「線上團購、線下取貨」實體虛擬結合方式營業，在高雄闖出一片天，近6年來在高雄已有10家連鎖店，目前每家每月營業額300萬元，10家店月入約3000萬元。

展望未來，李俊毅提到，尊青目前有3家加盟店，現階段在高雄站穩腳步後，陸續轉往台南、屏東展店，南區目標是50家。至於外縣市欲加盟業者詢問度頗高，是否「無心插柳」則將順其自然。

其實，李俊毅行銷手法瘋狂，曾以「買水果送房」搏取不少版面，這次開幕慶回饋活動，標榜「來尊青直接打折打到骨折！價格直接殺到全台最低價！」結合限量超低價商品，掀起搶購熱潮。

限量商品促銷活動，包括鮮緹蛋捲限量3500盒（市價120元）只賣10元，每人限購3盒，以及葉門生凍龍蝦（市價150~200元）每隻只賣50元，每人限購5隻，來店消費滿500元還可以29元加購原萃衛生紙一串（10入x100 抽）。

尊青水果行銷公司本業是農產品零售業，除批發銷售各式水果，也販賣冷凍海鮮、肉品、冷凍調理食品、日韓暢銷餅乾、各大廠牌飲品及精選生活用品等百貨。