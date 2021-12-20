針對香港法院指派清算（盤）人處理台灣蘋果日報相關資產一事，文化部發表聲明表示，為保護國家利益及台灣蘋果日報所保有個資的所有當事人權益，文化部依我國《個資法》第21條規定，限制台灣蘋果日報「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。

文化部表示，香港《蘋果日報》今年6月因創辦人黎智英被控違反香港國安法，公司資產遭凍結以致被迫停刊，「此舉明顯是政治事件，而非公司經營不善，更顯現香港國安法嚴重侵犯人民言論自由、迫害普世人權價值。」

文化部指出，依據我國《港澳條例》42條及《民事訴訟法》402條規定，香港法院的裁判在台灣法院裁定同意前並無效力，「指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請，在台灣法院裁定同意前，台灣蘋果日報依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。」

此外，為積極維護台灣蘋果日報所保有個人資料的當事人權益，文化部將請蘋果日報依據《個資法》第11條規定，應主動或依當事人請求後銷毀所保有的個人資料，相關申請程序若需建立平台或其他衍生費用，文化部將予以協助支應。