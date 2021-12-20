資深媒體人彭文正舉發總統蔡英文論文門事件，遭北檢依加重誹謗罪起訴彭，甚至因此事遭通緝；彭文正認為，他曾向承辦檢察官黃偉聲請調查證據，但黃偉只願調查對蔡英文有利的事證，已向檢察官評鑑委員會請求個案評鑑承辦黃偉。

彭文正曾是第一屆檢察官評鑑委員會的外部委員兼發言人，處理過前檢察總長黃世銘洩密案。至於黃偉已於今年8月調升澎湖地檢署主任檢察官。

彭文正認為，黃偉起訴他後，他從律師閱卷得知，偵查中他聲請檢察官調查證據、建議的調查方法，黃偉完全無任何調查作為，也不說明，只採取蔡英文一方說詞，未他反駁的機會，違背證據法則、經驗法則、論理法則，嚴重侵害他的法律權益，違反刑事訴訟法對被告有利、不利應一併注意的原則，過失情節重大，請求個案評鑑。

彭文正、台大教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆指控總統蔡英文論文門事件，蔡2019年9月提告3人，北檢認定，賀、林已盡查證義務，不起訴2人，但認定彭身為政論節目主持人，為報私怨，並求所經營的「政經關不了」有更高點閱率，發表不實言論誹謗蔡，彭因人在國外，台北地院日前傳喚不到，通緝彭。