除了此次祭出第四波最新管制措施之外，據金融圈人士透露，央行在理監事會議召開之前一週，發動「突擊檢查」，鎖定的正是各銀行的土融貸款業務，且聚焦在建商買地之後是否在一年之後如期動工，知情的金融圈人士指出，此次央行動作甚大，在理監事會議前一週更是同一次如此出手，多家行庫被兵分多路上門要資料，不只要求提供土融、建融的放款量數字，更要求對於很多「細節」的了解。

這也埋下了央行這次選擇性信用管制，除了豪宅及三戶房貸，再對土建融出手的導火線。有知情的金融圈人士認為，央行之所以繼續降土建融成數至五成，而且在尚未興建之前只能撥四成，理監事會議前一周大舉出動金檢的結果是最重要的原因：「因為央行認為，很多土融貸款只要是未按期興建的，就是『空地貸款』！」儘管銀行方面向央行表達許多不能如期興建的原因，但在央行看來，沒有任何理由可找，全部被打成助長建商養地的「空地貸款」。

據側面了解，央行在21日的下午，將約談少數行庫，尚不會進行全面的約談，倘若手上土融案能如期進行建融的行庫，則未在此波約談名單之中。至於央行約談的內容，據了解，將聚焦在如何從嚴執行建商延期動工的「緊箍咒」，包括提高利率1至2碼、降低成數，亦即提前收回部分的款項，並且要求在未來簽土建融合約時，就必須載明這些條款。

公股金融圈人士指出，未如期動工的建商，通常會陳述的理由主要有三個面向，但的確也都會發生，包括：一、變更建築設計；二、疫情期間缺工找不到工人，尤其是搶不過科學園區、工業園區的廠房興建；三、想要把更多地再整合起來進行更大面積的開發興建。

但上述這三種理由，目前在央行看來，也有可能成為建商「找藉口」的漏洞，尤其是到現在房價仍無法降溫，這使得央行不得不收緊第三戶、豪宅房貸，還必須從「上游」下手，把土地交易直接「打」下來，這時不僅要收緊建融，更要打土融，且避免土融成為「養地」貸款，金融業者直言，比起央行檯面上的第四波信用管制，檯面下要求銀行作非管制措施之外其他更多的「自我管理」：「學問應該更大！」