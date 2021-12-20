由金仁寶集團董事長許勝雄發起的臺師大新創控股事業宣布，在董事長許勝雄、台師大大學校長吳正己、前校長張國恩推動下，結合台師大兩位教授相子元、張少熙，於本月由臺師大新創控股規劃投資智慧運動的大學衍生公司「師子王智慧運動公司」3000萬元，可望將臺師大的運動科學研究成果轉化為實際運用與商業運轉，發展多元的運動科學平台。

師子王智慧運動表示，將透過人工智慧與虛擬實境技術，打造線上運動元宇宙，相子元為2021年東京奧運運動科學團隊總召集人，透過專業科學方法協助選手訓練，而張少熙則為前體育署署長，長年深耕高齡者運動健康與居家運動等領域。

臺師大新創控股事業是由國立臺灣師範大學前校長張國恩和金仁寶集團許勝雄共同發起籌設，並結合與聯合再生能源、威潤科技、磁性材料龍頭秀波集團、南一書局、生化產業承德油脂、台灣美耐皿及王育文，成立至今已於藝術及教育兩大領域設立兩家子公司。