藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，繼昨(19)日的首次回應反擊被罵翻後，今(20)日終於鬆口道歉，表明將暫時退出演藝圈，並承諾會將房子過戶給女方。經過三天的熬夜大戰，大家都在等著看李靚蕾的下一個動作會是什麼，有網友用4句話分析最有可能的劇情發展，再度引起熱烈討論。

王力宏今天在臉書及微博表示，經過左思右想，覺得男人還是應該承擔起所有的責任，決定不再做任何解釋和辯解，準備暫時退出工作，對於沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象認錯，並對爸爸、媽媽、李靚蕾及孩子們鄭重道歉，也會將房子過戶到李靚蕾的名下。

王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

有網友在《PTT》表示，王力宏已經道歉了，現在輪到李靚蕾的回合，好奇「蕾神」會怎麼做呢？並舉出下列4種可能發展：

1. 婚離了也拿到房子了，為了孩子就此打住

2. 沙豬發言無法接受，繼續爆猛料讓他身敗名裂

3. 停止隔空放話，進入司法對父子提告誹謗

4. 隔岸觀火，看vvn、yumi怎麼處理公關危機

5. 其他

貼文一出引起一陣熱烈討論，網友紛紛回應「一起出席記者會」、「現在就等法律流程走完了」、「看蕾神的策略，應該沒蠢到再爆料」、「再爆料也不會拿更多」、「已經達成目標了，可以回家了啦」。

大部分網友都認為「有房有錢，蕾是大贏家啊」、「現在應該會轉為私下聯繫了吧」、「現在王道歉了，如果蕾神繼續爆，可能就會被說她不顧小孩，所以應該會停止了吧」；不過也有網友覺得還看不過癮，笑回「當然要繼續爆！」、「拜託不要停，那個道歉超沒誠意」。

據《蘋果新聞網》報導，王力宏今天發布道歉文後，李靚蕾似乎認為戰火該停止了，於是向媒體表示，不會去告王力宏以及王爸爸了。