鹿谷鄉農會冬茶比賽，經過嚴格評審。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉農會冬茶比賽，公布以境外茶違規參賽名單。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉農會冬茶比賽成績揭曉，茶農羅銀喜在5025件茶樣的激烈競爭中，脫穎而出，榮獲特等獎（第一名）；同時公布茶業改良場認定5件違規以「境外茶」參賽黑名單。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，今年冬茶賽有5025件茶樣參賽，未入圍2078件，淘汰率達41.35％，入圍茶葉都是高品質好茶，值得推薦給消費者，歡迎大家來呷好茶、買好茶，明年1月1日將在農會舉行頒獎及展售會。

鹿谷鄉農會舉辦的茶賽，具有公信力獲得各界肯定，為維護茶農權益、茶賽公平及國人健康，今年冬茶賽首度進行非國產的境外茶鑑別檢測；林義能指出，參賽茶樣編號封籤後，依序交由農委會茶業改良場鑑定， 透過精密儀器檢測分析，揪出投機取巧的5名參賽者，並依規定公布。

冬茶賽由茶業改良場課長林金池、凍頂工作站長林儒宏複審；林儒宏表示，今年8、9月雨水太多，茶園土壤含水量偏高，導致茶樹根部受損，影響茶樹生長，但今年氣候比較早冷，立冬前後的採、製茶期間，又逢好天氣，因此，茶葉甘甜香氣足，特等獎及頭等1到10的得獎茶，都具有花果香，滋味甘醇富活性，焙火適中，表現非常優異。

鹿谷鄉農會冬茶比賽成績，特等獎羅銀喜，頭等1到10依序為廖木林、黃崇敬、賴玉貌、林協增、葉廷豪、林育聖、葉耀星、葉蔓枝、柯昆宏、林鴻熙。