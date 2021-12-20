藝人王力宏與李靚蕾的離婚風波持續延燒，由於王力宏近年將事業重心轉往大陸市場，但在「INFINITI中國」開第一槍宣布終止合作後，許多廠商也紛紛宣布終止合作，損失難以估計。不過，大陸食品廠商「娃哈哈」卻在3年前就解除王力宏長達20年的代言權，成功避開這次風波。

王力宏出道在12月19日剛滿26年，如今卻身陷家庭危機。綜合陸媒報導，並在1998年成為娃哈哈純凈水代言人，並合作長達20年，直到2018年4月娃哈哈創辦人宗慶後女兒宗馥莉出任品牌公關部長，並撤換王力宏的代言人資格，當時還引起大批網友不滿。

宗馥莉當時表示，她並不喜歡王力宏，也不喜歡這樣的包裝，更直指想要撤換代言人，主要是王力宏「太老了」，有審美疲勞，卻在當時遭到網友大肆抨擊。如今，隨著王力宏人設全面崩壞，許多網友將這條新聞重新搜尋，並在微博熱搜登上排行第一，直言要還宗馥莉一個道歉。