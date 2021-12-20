金管會開放三家純網路銀行，成功嚇到現有銀行加快數位化，但純網銀自己仍沒有「利基」。金管會主委黃天牧20日坦言，兩家已營業一年的純網銀，「還沒有發展出特色出來」，純網銀若仍只是作現有銀行可作的網路金融業務、沒有區隔，就不叫純網銀，將由銀行局在明年初找三家純網銀座談，了解其經營困境，「先易後難」調整法規，增加純網銀的利基。

黃天牧強調，金管會很重視純網銀未來發展的利基，不會說只是核發執照，就不管後續經，純網銀「要能發展，才是真正政策的成功」，因此已要求銀行局了解三家純網銀的需求，先易後難，把能調整的先調整，這是金管會的責任。

金管會在2018年3月宣布開放純網路銀行，到8月確定相關申請條件，並接受申請，到2019年7月底宣布申請的三家純網銀都拿到執照，希望其發揮「鯰魚」效應，刺激現有銀行體系，2020年底樂天銀行試營運、2021年初連線銀行試營運，最近獲准開業的將來銀行則預計2022年1月試營運。

銀行局局長莊琇媛表示，純網銀開業前，各實體銀行就已戰戰兢兢開始在準備，所以不少實體銀行的數位化腳步加快，強化與客戶在網路上更密切結合，所以這次疫情升溫，有些銀行放款業務可從收件到最後流程都全程數位化，從商品線來看，銀行已可作到類似純網銀，主要都是純網銀給他們的刺激，純網銀「也算發揮鯰魚效應」。

但純網銀刺激了實體銀行，自己經營得好不好？黃天牧說：「要多給一些時間，現在才一年」，他強調純網銀應創造自己特別的商業模式，而不是重複實體銀行放在網路金融上的模式，什麼是適合純網銀的業務？有哪些需要進一步調整法規或開放？金管會將與三家純網銀座談，一起想辦法。