「金曲歌王」王力宏15日宣布和李靚蕾離婚，8年婚姻畫下句點，但王力宏隔天就被爆和By2妹妹Yumi有地下情，王力宏大動作發聲明回擊，李靚蕾17日深夜在網上則無預警發長文，指控王力宏對婚姻不忠、約炮、召妓等，讓王力宏優質、深情形象全毀，連帶也波及到女星徐若瑄、Yumi。而王力宏父親19日則以手寫信替兒子澄清，李靚蕾則再反擊、並要求王力宏道歉，否則將對王力宏父子提出毀謗告訴，王力宏終於在昨晚發聲回擊，卻是被李靚蕾一一打臉，最後，王力宏在今中午發文道歉，並宣布暫時退出演藝圈。「蕾神之錘」和「宏慌之力」砲火猛烈，《中時新聞網》在此整理「蕾宏大戰」完整始末。

12月15日

王力宏15日在臉書發文證實，已提出離婚申請，與李靚蕾的8年婚姻畫下句點，王力宏對婚變原因相當低調，僅表示：「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。」

12月16日

未料，王力宏宣布離婚隔天，就有網友在《爆料公社》發文爆，他與By2妹妹Yumi有地下情，對此，王力宏和By2都大動作發聲明澄清，並表示會立即採取法律程序。

12月17日

李靚蕾在17日深夜無預警發5000字長文，揭露王力宏對婚姻不忠、約炮、召妓與人妻通姦等不倫行為，李靚蕾指控遭王家人霸凌、冷暴力，以及被逼簽屬不對等的婚前協議，讓王力宏的優質、正面形象全毀。

12月18日

By2妹妹Yumi被網友指與王力宏過從甚密，Yumi氣到報警自清，並透過By2工作室曬出報案單，李靚蕾當天中午直接轉發BY2工作室發文，正式宣戰：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」。

同時，徐若瑄也因李靚蕾一句「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」引發討論，徐若瑄當天凌晨則強調，網友或媒體有不實影射，將會訴諸法律，但仍無法止血，逼得徐若瑄當晚再發聲明澄清：「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生」，徐若瑄呼籲王力宏儘快出來化解「不要因為個人私事，殃及友人」。

而原本人在大陸工作的王力宏，則在當天下午搭機回台灣，並在S Hotel展開隔離。

12月19日

王力宏父親王大中以親筆信回擊，指李靚蕾當初藉懷有王家骨肉逼婚，心疼王力宏過著地獄般的婚姻生活，力挺兒子絕對沒有出軌，並表示王力宏、李靚蕾走離婚程序進行2年，稱女方要求數億台幣生活費、2名菲傭、1名保姆及1名專用司機。

李靚蕾則反擊逼婚、討財產、痛苦婚姻，並秀出簡訊反擊，透露王力宏企圖以4億豪宅交換，要李靚蕾承認自己精神錯亂、收回爆料內容，李靚蕾氣到要求王力宏在下午3點前公開道歉，否則會對王力宏父子提出誹謗告訴。

同時，By2妹妹Yumi則在微博強調，她從未介入過王、李婚姻，否認有不正常男女關係，Yumi僅認自己是王力宏「結婚前正式交往的女友」，並表示兩人已互刪微信好友，對此，李靚蕾則貼出Yumi在2015年與王力宏的對話截圖，當時大頭貼還疑似是她赤裸上半身的照片，李靚蕾重砲反擊：「因為之後都改為使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔」。

李靚蕾反擊Yumi。（圖／取材自李靚蕾微博）

針對李靚蕾「核彈」開撕，王力宏在19日深夜終於首度發聲，強調沒有對婚姻不忠，王力宏表示，他在5年8個月的婚姻裡都是在恐懼、勒索和威脅中度過，並提到，夫妻一共看了5位婚姻諮商師，指控李靚蕾並非一毛錢都不要。

12月20日

李靚蕾今接連發聲反擊，針對王力宏提出召妓、出軌以及夫妻財產分配質疑，李靚蕾嘆她被當生育機器，並強調她沒有不讓王力宏看小孩，同時，李靚蕾也拿出她打5通電話給王力宏的紀錄，但都被他拒絕。

王力宏在中午發聲道歉，表示他不再做辯解和解釋「沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」，王力宏表示他會暫時退出演藝圈，全心陪伴父母和孩子，表示他會把妻小住的房子過戶給李靜蕾，並全程參與、負擔孩子的撫養和教育。