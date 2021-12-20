美國嘻哈歌手考德威爾(藝名：Drakeo the Ruler，本名：Darrell Caldwell）原本要在周六的「洛杉磯回憶往事演唱會」(Once Upon a Time in L.A. concert)登台表演，結果在後台準備階段時，與旁人發生口角，竟遭到刺傷而死，演唱會也因此緊急叫停。

洛杉磯時報報導，演唱會是在加州銀行體育場(Banc of California Stadium )舉行，，演唱會陣容龐大，包括Snoop Dogg、Ice Cube 和 50 Cent都會登台，而考德威爾也是頗受歡迎的表演者。

據消息人士透露，28 歲的考德威爾在後台與一些人發生爭吵，然後演變成肢體衝擊，過程中他被刺傷了。

洛杉磯消防局公共信息官瑪格麗特•斯圖爾特 (Margaret Stewart) 說，刺殺事件發生在晚上8點40分左右，他後來因傷勢過重而死亡。

刺傷事件發生後不久，主辦單位決定結束活動，聽眾看客們只能紛紛離開。著名歌手Snoop Dogg表示，他在更衣室裡聽說了這件事，選擇立即離開音樂節，他表示已不適合再表演。

Snoop Dogg說：「我向Drakeo的家人親屬表示哀悼。」

考德威爾是洛杉磯人，今年早些時候發行他的第10張混音帶，也發行了他的第1張專輯。一名認識考德威爾的記者傑夫•韋斯 (Jeff Weiss)發推文說：「他很特別，是一個真正的天才，也是一個善良、有愛心的朋友，沒有語言可以表達我如今的悲傷。」