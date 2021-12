美國嘻哈歌手考德威爾(藝名:Drakeo the Ruler,本名:Darrell Caldwell)原本要在周六的「洛杉磯回憶往事演唱會」(Once Upon a Time in L.A. concert)登台表演,結果在後台準備階段時,與旁人發生口角,竟遭到刺傷而死,演唱會也因此緊急叫停。

洛杉磯時報報導,演唱會是在加州銀行體育場(Banc of California Stadium )舉行,,演唱會陣容龐大,包括Snoop Dogg、Ice Cube 和 50 Cent都會登台,而考德威爾也是頗受歡迎的表演者。

據消息人士透露,28 歲的考德威爾在後台與一些人發生爭吵,然後演變成肢體衝擊,過程中他被刺傷了。

洛杉磯消防局公共信息官瑪格麗特•斯圖爾特 (Margaret Stewart) 說,刺殺事件發生在晚上8點40分左右,他後來因傷勢過重而死亡。

刺傷事件發生後不久,主辦單位決定結束活動,聽眾看客們只能紛紛離開。著名歌手Snoop Dogg表示,他在更衣室裡聽說了這件事,選擇立即離開音樂節,他表示已不適合再表演。

Snoop Dogg說:「我向Drakeo的家人親屬表示哀悼。」

考德威爾是洛杉磯人,今年早些時候發行他的第10張混音帶,也發行了他的第1張專輯。一名認識考德威爾的記者傑夫•韋斯 (Jeff Weiss)發推文說:「他很特別,是一個真正的天才,也是一個善良、有愛心的朋友,沒有語言可以表達我如今的悲傷。」