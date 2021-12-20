有網友在Dcard發表《車禍可是不想賠錢》文章，引發討論。（翻攝Dcard）

社群媒體《Dcard》上的一篇文章引發熱烈討論！一名男網友在嘉義某國立大學校版發問，表示開車撞到路邊停車格機車，可是他「不想賠也沒錢賠」，還說「一整排要賠10萬以上，有什麼方法不用賠阿？」，眾多學生怒轟「三寶」、「車主請告到底」；不過轄區派出所並沒有接獲報案，所以也有人懷疑是虛構故事。

一名男網友以「車禍可是不想賠錢」為題在《Dcard》發文，表示自己開朋友的車去撞到路邊停車格的車，但是不想賠錢，請問有什麼方法？他說「我不想賠也沒錢賠，我死賴著不賠錢有機會嗎？ 為什麼機車車殼要破萬阿？ 我是不是被坑錢？一整排要賠10萬以上，有什麼方法不用賠阿？」。甚至表示「一堆人說要告我，我是新北人，能在新北開庭嗎？ 他們會不會比較不想告？而且被告是不是可以賠比較少？」。

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眾多學生回：「奇文共賞」、「你就是三寶」、「事主請告到底= =這種三寶就需要錢教訓才『有機會』知道自己哪裡錯」。

不過據TVBS報導，轄區派出所並沒有接到報案，同校學生也推測可能是杜撰故事故意引戰或是刷流量，警方表示，如果發生意外建議先報警，通報派出所做筆錄，再來討論後續賠償，也比較有保障。