成為今年金手套、最佳九人獎項中唯一1個滿分的選手，奪下最佳二壘手的統一獅隊林靖凱坦言看到榜單時也嚇到。今年打擊能有所發揮，林靖凱認為關鍵是從去年下半季開始，「一直在找尋不好的地方，很開心今年自己能夠打得好。」

林靖凱今年守備依舊穩定，連霸金手套二壘手，打擊則是打出生涯年，最後獲得41張5分票，成為唯一1位滿分獲獎的球員。

「我有嚇到，看到滿分很驚訝。」林靖凱本季繳出3成03打擊率、敲出135支安打，排名安打榜第2，只輸給中信兄弟隊王威晨，打擊進步有目共睹，獲得評審一致認同。

回顧今年打擊能夠進步的關鍵，林靖凱認為，不該只看今年的努力，「去年上半季不好，下半季開始到總冠軍戰，我一直都在找尋不好的地方，是有這段時間的努力才造就今年的成績。」

林靖凱也很開心，不只在守備端給予球隊貢獻，他也用手中球棒證明自己能夠在攻擊端給予火力支援，「有種證明自己的感覺，從去年大家比較不看好我打擊，今年能打好真的滿開心的。」

除了金手套、最佳九人雙料得獎外，林靖凱也與隊友吳承諭、樂天桃猿游朝惟入選年度最佳進步獎，但他自己對得獎沒有太大信心，反而是看好隊友吳承諭能夠獲獎，「因為承諭去年比較少在一軍出賽，今年算是球隊很好的中繼投手，所以看好他。我就小小進步，他進步比較大，看到自己入圍我也是嚇到，怎麼會有我。」