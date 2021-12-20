可成再買回自家股票2285張 19:002021/12/20 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼廠可成（2474）正值第三度庫藏股期間，公司20日公告，再買回自家股票2285張，買回股份總金額為3.5億元，買回平均價格為153.36元，累計自去年實施庫藏股以來，可成已砸下大筆銀彈，買回自家股票19861張。 可成二度出售陸廠股權之後，滿手現金，對投資醫材股展現高度興趣，繼投資邦特之後，可成透過子公司可耀斥資3.09億元，取得太醫（4126）4251張普通股，約當太醫5.86％股權。 國票投顧看本周指數區間17500-18000點 投資美股 未核准平台風險大 #太醫 #邦特 #可成 #買回自家股票 #股權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空氣清淨機 滿屋好清新 04:102021/12/20 時尚消費 第2波熊好券今起登記 最多可中1500元 4大QA看這裡 08:312021/12/20 生活 認清自己不是蕾神！2／3買方謹守333法則房貸分寸 17:562021/12/20 房市新訊 櫃買土洋法人加碼股 受矚目 04:102021/12/20 證券．權證 《金融》逾4成民眾看好明年加薪 過半估年終獎金1~3個月 10:512021/12/20 財經 專利戰成功 陸系外資挺大立光對中國大陸品牌出貨年增二成 15:412021/12/20 財經 外資上周賣超聯電8.88萬張 這檔買超最多 15:292021/12/20 財經 中信銀理財智庫協理周剛毅 善用信託 財富傳承無虞 04:102021/12/20 財經要聞 富邦基因免疫生技ETF成分股調整 台灣疫苗企業入列 12:092021/12/20 財經 年終莫All in投資 善用國壽2保單 04:102021/12/20 產業特刊 A股具評價、低基期投資優勢 04:102021/12/20 投資理財 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 Omicron血洗美股！盤前又殺600點 他沒在怕斷言空軍下場 - 財經 王力宏過戶「4.8億吾疆」不必課贈與稅 李靚蕾須納所得稅 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 東風裕隆倒帳 國銀損失32億 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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