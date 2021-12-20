金屬機殼廠可成（2474）正值第三度庫藏股期間，公司20日公告，再買回自家股票2285張，買回股份總金額為3.5億元，買回平均價格為153.36元，累計自去年實施庫藏股以來，可成已砸下大筆銀彈，買回自家股票19861張。

可成二度出售陸廠股權之後，滿手現金，對投資醫材股展現高度興趣，繼投資邦特之後，可成透過子公司可耀斥資3.09億元，取得太醫（4126）4251張普通股，約當太醫5.86％股權。