電影《玩命關頭》橋段，在台中市龍井區向上路段重現，近日網上流傳一段，數輛改裝車影片，在向上路8段「尬」車，有危害公共危險情事，台中市警察局烏日分局，查看後表示，影片與現況街景不符，但仍會傳喚車主到案說明。

轟隆隆的引擎伴隨排氣聲浪及刺耳的輪胎摩擦聲，充斥向上路8段，影片中，兩輛汽車並排停在向上路上，駕駛催著油門，拉高轉速，蓄勢待發，兩輛車中間前方，站著一人高舉著雙手，突然雙手快速揮下，兩輛車立即飛快的飆出。

影片上標出拍攝於12／19日，指出深夜改裝車聚集競速，烏日分局表示，經檢視影片，拍攝地點在龍井區向上路8段與中山一路2段221巷口，經實地勘查，發現影片場景與現在的街景不符，研判並非近日拍攝，目前仍持續調閱路口監視器釐清相關案情中。

烏日飛局強調，影片中出現車輛，已先行通知車主到案說明，至於有無競駛、競技情事，等到案後將依案情，以刑法第185條公共危險罪偵辦，或依道路交通管理處罰條例第43條處新台幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，若車輛涉及改裝，將依道交條例第16條處罰，本分局在此呼籲用路人，遵守道路交通規則，以維護本身及其他用路人安全。