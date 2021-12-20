王力宏宣布和李靚蕾離婚後，遭對方毀滅式爆料，控他婚內出軌、約砲又召妓，而李靚蕾的背景也被起底，卻傳出她美國哥倫比亞大學研究所畢業的學歷被質疑，對此，有哥倫比亞大學校友就跳出來替李靚蕾背書，替她抱不平。

李靜蕾之前遭被爆料畢業於美國著名的普林斯頓大學，擁有工程理學士學位，又在哥倫比亞商學院攻讀博士，之後便順利進入美國金融巨擘「摩根大通」擔任分析師，負責戰略、開發、運營風險等項目，短短2年內就爬到諮詢服務部的助理副總裁，才智美貌兼具，可日前就有網友爆料，李靚蕾的形象被重新包裝，質疑她的學歷造假。

而近日就有一名叫「吳卡莉」的網友在社群網站發文，她自稱是哥大商學院14屆的MBA校友，表示其實「先普林斯頓、後哥倫比亞」的這名高材生另有其人，是一位叫Shirley Li的華裔同學，該位同學沒有中文名也不會講中文，她本人8年前就曾發文覺得莫名其妙，而目前她人還在紐約，已經結婚生子。

吳卡莉幫李靜蕾澄清學歷爭議，表示哥大內部系統就查的到。（圖／翻攝自微博）

接著，吳卡莉指出李靚蕾確實也是哥大碩士，當年新聞一曝光，他們在哥大的內部系統就可以查詢得到，所以網上瘋傳「王力宏送李靚蕾去哥大補學歷」的說法為假。

第三點，吳卡莉提到王力宏、李靜蕾2013年官宣結婚時，她就曾替女方澄清學歷爭議，沒想到隔天就被上萬轉發，還被媒體打爆電話，在她詢問幾個記者為什麼扯到商學院，對方回答都是說「藝人經紀人放出來的」。

最後，吳卡莉認為大家不應該糾結李靚蕾的學歷，就算她沒有普林斯頓的本科和摩根大通的工作經歷，她確實是哥大社會科學的碩士，「至於當年是誰買通告造假簡歷，大家都有自己的判斷。」並在文末呼籲「婚姻裡女生付出這麼多，離婚的時候應該被保護有哪些權利。」如今再度發文澄清，是因不希望大家把注意力集中在學歷、工作等紙上簡歷，「畢竟過日子的時候不會因為你是哪個大學畢業的就有所不同。」