奎克生技繼上月榮獲政府「藥物科技研發獎」之後，近日再獲頒第18屆「國家新創獎」，其生殖醫學基因檢測產品「蜜瑞納」(MIRA)能有效提高試管嬰兒成功率，獲得評審專家肯定，未來可望嘉惠許多想生小孩卻無法懷孕的女性。

「蜜瑞納」為奎克自行研發的新一代子宮內膜容受性檢測，是全球首創運用微小核糖核酸 (microRNA ) 於生殖醫學的新型基因檢測技術，透過精確找到胚胎植入窗期，提高試管嬰兒成功率。此項領先全球的嶄新技術，今年亦曾獲美國生殖醫學學會(ASRM)最具影響力的原創性研究指標期刊《Fertility and Sterility》專文刊載。

「蜜瑞納」已與國內外超過30家以上醫療院所合作，同時亦已擴展至海外包括歐美和東南亞地區，目前正與新加坡國立大學醫院進行臨床試驗，預計在明年(2022)取得IVD認證。歐洲方面，奎克平台已在今年順利取得CE IVD mark，並和西班牙醫療單位進行產品測試中；美國部分也同時在進行產品測試與FDA 認證申請，積極佈局全球市場。

奎克董事長李鍾熙表示，在晚婚、晚育、及少子化的趨勢下，人工生殖試管嬰兒療程成為不孕患者的一線生機，奎克的生殖醫學基因檢測技術是一項精準醫學的新應用，不僅可精確的找出個人最適合的胚胎植入窗期，也讓試管嬰兒胚胎著床的成功率大幅提高，奎克希望運用嶄新的生物科技，協助想有小孩的女性懷孕成功，也為低迷的生育率助一臂之力。

執行長楊博鈞表示，試管嬰兒療程長、費用昂貴、失敗率高，其中約有三成是因為胚胎植入窗期偏移導致無法成功著床懷孕，「蜜瑞納」(MIRA)的創新在於運用微小核糖核酸(microRNA)具有調控基因表現的功能，因此可以從其標記群的表現狀況來精準判斷子宮容受胚胎最合適的時機，進而提高胚胎著床的成功率，是一項精準醫學的新應用。目前這項生殖醫學檢測產品已經在醫學專家群的指導及合作下，完成多項臨床研究。