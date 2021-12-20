浙江省杭州市稅務部門20日公布，大陸知名網路主播薇婭偷逃稅被追繳並處罰款人民幣（下同）13.41億元。儘管薇婭立刻發文致歉，但淘寶已因其違反相關規定，凍結了薇婭的淘寶直播間帳號，目前在淘寶App已無法搜尋到其直播訊息，但其淘寶店鋪並未被封。

新華社報導，黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

消息公布後，薇婭立刻在微博發文致歉，表示確實有違反稅收法律法規的行為，其深感愧疚並向公眾道歉，將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。

薇婭逃漏稅遭罰的消息公布後，外界也關注另一位知名帶貨品李佳琦是否會成為下一個目標。對此李佳琦旗下公司「美one」20日也趕緊發文公告，稱「老老實實經營，本本分分直播，一切經營正常」。