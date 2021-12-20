臺灣企銀長期推動信託業務，同時結合行內都更危老專業團隊，推出整合性規劃服務，協助建構年長者在地安老的永續家園，表現深受金管會肯定，連續五年評選為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行。

臺企銀表示，臺灣人口老化問題迅速發酵、老舊住宅比例日漸升高，逐漸形成「老人住老宅」的現象，對社會帶來各種隱憂及負擔。身為全臺唯一中小企業專業銀行，臺企銀以本業出發，提供有危老重建之需求者專業輔導、融資、信託等諮詢，再透過客製化融資規劃及信託設計，給予整合性服務建議，從前期整合、建築融資到工程進度控管、信託及續建機制提供一條龍專業服務，協助老舊住宅或養護機構重建，完成樂齡友善環境及老屋重生的夢想。

為強化高齡者及身心障礙者良好品質的居住環境，臺企銀亦藉由信託機制與身心障礙養護機構進行跨業結盟，透過信託串連照護、醫療、餐飲、復健等異業服務，建立多元資源，打造「陽光養護生活圈」，使高齡者及身心障礙者晚年人生完美無憂。

臺企銀強調，未來會持續推廣信託理念及整合內部資源，規劃創新的全方位產品及服務，以因應高齡化社會並配合金管會推動信託2.0計畫。臺企銀將透過在地深耕，並以貼近客戶需求的角度出發守護客戶資產，用信託機制建構高齡防護罩，擔任守護者的溫暖角色，陪伴高齡者及身心障礙者安心度過每一個人生階段。