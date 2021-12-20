國發會委員會議20日通過「高捷黃線綜合規劃」，預計明（111）年底前動工，117年底通車，由於黃線將連接橘線、紅線及輕軌，橘紅線運量可望提升25％，效益極大，高雄市副市長林欽榮表示，其中13個站區聯合開發將於明年第一季陸續展開招商。

國發會委員會議審議通過「高捷黃線綜合規劃」，國發會副主委游建華表示，這項計畫總經費1442億元，路線長23公里，採地下化的部分達22公里，為中運量的運系統，預計於117年底通車。

林欽榮表示，這項計畫1442億元，中央補助833億，由於黃線將連接橘線、紅線及輕軌、可提升運輸綜效，使得紅、橘線運量提升25％，效益極大，高雄市府在明年初本案獲行政院正式核定後，就會從23個捷運站，選擇13個屬市府土地的站區，陸續展開站區聯合開發的招商，希望業者踴躍前來參與。

林欽榮表示，台北捷運早期是先做系統，系統做好再進行站區的聯合開發，高雄市這次讓系統、站區聯合開發同時進行，不致使捷運站孤零零的座落在人行道上。他表示，所謂站區合開發是由政府出地，給獎勵容積，由建商出資，然後所興建的大樓部分要回饋給市府做為具公益性的用途，例如做公共託育中心、半導體學院、社會住宅等。

國發會表示，黃線連接亞洲新灣區、澄清湖地區，以及鳥松、三民、鳳山、苓雅、新興、前鎮區等人口密集的六個行政區，路線涵蓋人口116萬人，占高雄總人口約41.8％。