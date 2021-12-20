女星曾莞婷因演出微電影《莉莉安的禮物》連續獲得「布拉格國際電影節」、「維加斯電影獎」影后，讓人看見她的演技實力，近期她在八點檔《機智校園生活》中飾演訓導主任，也難得穿上學生制服為戲宣傳，沒想到就有粉絲誤以為她是演出學生角色，也讓凍齡有術的她分享自己的保養秘訣，希望粉絲一邊看她新戲，也能一邊保養讓自己更美。

曾莞婷近期演出八點檔《機智校園生活》，飾演訓導主任的她，在社群網站為了宣傳穿上學生制服，讓不少粉絲誤以為她是演學生，令她哭笑不得趕緊回應「其實是演主任」，身兼保養品執行長的她，也常常分享自己的凍齡保養祕訣，她認為：「清潔跟保濕是她最注重的，清潔做好會加乘後續保養效果，再來就是做好保濕，膚質就會看起來透亮有光澤、妝感也會更加服貼」，身為敏感肌的她，會選擇較溫和的洗面乳，不管一天當中有多忙碌，回家一定卸妝洗臉並搭配化妝水濕敷加強保濕效果

在劇中單戀JR的她，若能演回學生，希望能來場校園戀愛。（圖／萃莞媄提供）

除了讓自己維持凍齡，她這次和一群青春演員在校園裡拍戲，也讓她回想起自己學生的時期，過去是表演藝術科的她，最印象深刻的就是她在耶誕晚會上，模仿Coco李玟唱跳演出，也是她學生時期最印象深刻的回憶。這次在《機智校園生活》中，她演出單戀別人的學校主任，並透露如果劇中可以有她的學生戲情，她最希望能來場充滿粉紅泡泡的戀愛戲，不要永遠只能單戀別人，自己也要來場校園愛情故事。

連拿兩座國際影展女主角的她，除了和工作團隊與家人分享喜悅外，遺憾地說「因為拍戲加上副業活動，以及最近還有搬家的計畫，讓她完全沒有時間好好慶祝」，希望等之後告一個段落，再和親友們好好慶祝一番。