「友雞生活」是經由餵雞吃飼料、抱抱雞、與雞聊天、撿雞蛋，喚起長輩過去養雞經驗，透過懷舊來延緩長者失智、失能。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉港墘村失智據點打造幸福「雞」場，由於在地長輩過去多半都有養雞經驗，據點特別引入了「友雞生活」，成一大特色。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生局長趙紋華也來體驗友雞生活。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉港墘村失智據點打造幸福「雞」場，由於在地長輩過去多半都有養雞經驗，據點特別引入了「友雞生活」，經由餵雞吃飼料、抱抱雞、與雞聊天、撿雞蛋，喚起長輩過去養雞經驗，透過懷舊來延緩長者失智、失能，今更舉辦「友雞運動會」，飼主與雞寶貝一同參加，全場笑聲不斷。

東石鄉港墘失智據點由弘道基金會承辦，為讓失智長輩多點社會參與，除了健康促進及延緩失能課程外，特別引入了「友雞生活」，讓長輩與雞互動，不但療育長輩的心靈，也讓家庭照顧者得到喘息與紓壓。

20日的「友雞運動會」由港墘失智據點與不同社區、據點長輩組隊參加，看誰家的雞聽到主人叫聲後，最快速度直奔到主人身邊，就是友雞冠軍，衛生局長趙紋華則開啟示範賽，全場熱鬧滾滾，快樂的不得了。

衛生局指出，嘉義縣人口老化比率冠居全台，推估110年全縣失智人口約9224人，為建構完善失智照護網絡，推動嘉義縣失智症行動計畫，從2020至2025年間訂定短、中、長期目標，由前端失智預防銜接醫療照護，積極布建3處失智共照中心、29失智社區據點，透過醫療、社區共同合作提供就近性、在地化的失智照顧服務。

港墘據點的「友雞生活」讓嘉縣失智照護多了一大特色，趙紋華說，失智症照護是一個長期、持續性的過程，除了醫療照護，結合長者生活經驗與文化，輔導失智據點發展創新方案，透過異業合作，大家努力打造共融共老的失智友善環境，長輩得以在熟悉的社區獲得最妥適的照顧。