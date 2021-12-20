工商時報與中華電信於20日共同舉辦「5G.綠色 ESG」，中華電信總經理郭水義表示，中華電信落實ESG，IDC機房全面使用再生能源，擴大綠色採購，傳統網路全面IP化。

郭水義說，這二三年來影響全世界最重要幾件事，第一個一定是疫情，第二個是ESG氣侯異常對環境的重視，以全球陸續開台的5G，影響的最重要兩件事是帶動遠距及企業轉型，疫情、氣候異常 及5G背後呈現的是大匯流，以及食「醫」住育樂整體產業的改變。

疫情對全球造成零接觸、帶動遠距及數位轉型商機，氣侯帶來影響是綠色投資，由於聯合國倡議及國際大客戶的要求，使得各行各業被迫至少要先做跟隨，加上國際ESG發展及推廣，所有專業公司到位一起動起來推動ESG，另外，5G AIOT的影響，中華電去年開台一年半來，5G正在影響所有人類的生活，中央到地方治理及各行各業全面改變及影響人類的生活型態。

另外，世界異常使得近幾年災害頻傳，包括美國、加拿大熱浪，德州創下-25.6度，以及台灣才剛走過乾旱季節及愛爾蘭大風暴等等。

從ESG潮流到工業革命4.0，企業為何存在的理由是什麼?經濟學派認為是為了解決如果人與人之間發生交易，透過企業來做比直接交易來得有效，就是交易成本理論，以經濟效益來看，過去沒有計算的是碳價成本，工業革命以來沒有計算外部成本，沒人把排碳對 造成對人類的影響算入成本，從交易成本理論來說，中華電在這個時間點，資通訊產業的價值在哪裡，簡單說，以郵件談起，郵件電信早年事業透過飛鴿傳書，後來專人郵遞，到後來電子郵件取代了實體郵遞，現在更方便的是，例如所得稅的申報，一指就完成，這是經過多少年多少時間促成，減少人與人不必要的移動，電信公司從數位化提供網路便捷服務，「多用網路，少用馬路」也促成碳排減少。

講到企業的社會責任，電信事業本身就是具有高度重視企業社會責的事業，從企業社會責任到全球永續發展，企業談永續發展，以前是為了生存，後面是談確保永續下的成長才有意義。

ESG潮流是因聯合國及國際大企業推動而帶動企業積極推動，中華電呼應綠色環保，近日推動5G無塑日，接下來IDC中心將全面使用再生能源並列入公司長期發展的承諾，接下來透過機房改造，近二三年積極推動電信設備的IP化，這部份大量減排，另外，透過各種製慧化，每一領域包括智慧農業、智慧電網，讓使用能源更有效率，也是中華電協助台電努力做的事，5G企業專網也正在積極協助製造業。

目前碳排最多的幾項，最主要會發生在發電、交通、製造及農林畜牧，這些事情與電信及資通訊產的關聯的什麼，中華電信也會率先來做。

目前中華電信首先要做的是讓IDC機房全面使用再生能源，所以要加速加量綠色採購，前幾年推動「供應商永續分級制度」帶動供應夥伴先低碳再零碳，決定的措施是IDC機房2030全面採用再生能源，辦公室淨零碳排，以及智慧調控基地台載波減碳，及傳統電話交換網路全面IP化 ，設備全面汰換提高IDC節電等。

汰換舊網路升級及節電部份，郭水義說，NCC於106年提出2G退場，三大電信業者節電一年超過三億度，省下1.5億度碳排量，接下來就是與供應鏈努力及早關閉3G網路，汰換為Volte，由4G直接打電話，一年可再少一億度電。

電話交換網路全IP化部份將從鄉村包園城市，目前已做到都會區，設備總數及空間用電整個省電，科技進度亦促進節能減碳。

資通訊產業最大功效是透過提供電信服務協助各行各業進行數位轉型提供食衣住行育樂的效益遠遠大過於本身，中華電CSR中記錄 中華電信一年碳排七十九萬公噸，在台灣不算大咖，但中華電仍努力做，帶動科技化降低碳排，透過低碳建設網路並 促成各行業達到先低碳到零碳境界。

基地台自動化及精準建設自然減少耗能，在整個大家追求ESG淨零環境下，中華電及所有電信事業是最大幫手，除了自己節能，還提供各種智慧化工具，即5G加上各項AIOT促成減碳，中華電去年競標頻譜，背後思考的是5G要打快並廣結盟，並與台灣夥伴把智慧場域做好之後，一起輸出國外，因此，5G網路加速建設就是第一要務，中華電信在Speedtest測速結果拿下台灣網速最快，行動網速最佳，Opensignal測速結果也是5G上傳下載速度第一。

更重要是，中華電今年底已蓋超一萬二千多台基站，實際數字比這個數字還高，一萬二千台基站背後代表5G目前採非獨立組網，有5G就有4G基站滲透，一萬二千台代表5G已滲透全台達三分之二以上，與其它國家相比，中華電從去年六月底開台至今未滿十八個月，5G滲透如此高，代表中華電用心認真的帶動網路滲透，而這也有賴政府補助催化。

郭水義強調，5G透過熱力圖精準建設，愈精準建設就可以減少碳排愈多，在現在環境下，電信業碳排兩個來源一個是IDC機房，一個是基地台，透過熱力圖可以做到精準建設，透過科技方法達到減少碳排。

另外一項中華電信在國內獨特，就是全台固網有一千個機房 ，固網基房過去分散式現在把行動與固網打造在一起，以前分散式機房配備就很貴且耗能，現在打造機房為中央機房，好處是減少耗能調度及首創國內先例採用C-RAN設計，C-RAN將過去散落在各站點的基頻單元(bbu)集中配置於機房，減少耗能，將來技術進步時 可集中資源，頻譜就可以隨時調度，基台總量也可以降低，這在台灣只有中華電做到，面對未來競爭，這也是中華電信非常自豪的地方。

郭水義說 ，目前中華電信5G智慧製造已協助日月光等科技公司，智慧農業也協助農民發展農業科技，連例如，百香果透過很多感測、監控溫度濕度及營養度，產量及產值增加，中華電信協助AI薑黃種植年限由兩年產期變成一年，產出增加五倍。可預期在極端氣侯下，糧食生產面將臨大挑戰，必須透過智慧農業多面提升才有未來智慧農業，這件事非常重要。

智慧交通也是減少碳排的一個重要手段及進程，所有建構科技交通環境，自動化就能降碳排，這些都得靠安網雲路車促成，郭水義強調，沒有網路就沒有資安，沒有資安就沒有國安，多少雲就產生多少邊緣運算，透過網路讓它發生智慧化，這是智慧交通的車隊管理，中華電已協助很多業者導入。

5G智慧巴士也是，將來智慧電表及智慧巡檢，落實物聯網科技及智慧能源，是中華電信未來會積極努力的方向。

郭水義舉台電彰濱太陽能電廠為例，在中華電信團隊努力下，整年產1.4億度的綠電，可供應四萬家庭一年用電，一天發電50萬度電，巔鋒曾到65萬度電，是台灣商轉地面型單一廠全國最大太陽光電場，中華電信未來會繼續在全台尋找適合的場地興建太陽能案場設置，也會配合政策打造太陽能電場及必要備件。

疫情、ESG、5G AIOT等大環境的幾大事件，均牽動企業經營及生活很大的改變，其中最重要的兩大趨勢，一個是數位化一個是智慧化。

郭水義說，我個人認為「數位化靠科技，智慧化靠腦力」 ，唯有人類才知道如何做好數位化及智慧化，電信事業絕對在此過程協助大家創造智慧化及數位化環境，以比爾蓋茲最近新出的「如果碳排不歸零 ，你我所擁有的一切可能隨時都歸零 」一本書提到，看到氣候變遷問題，最好的方法就是用科技方法來解決，「數位化靠科技，智慧化靠腦力」帶動產業共同轉型，大家共同聚焦發展ESG數位化轉型，透過5G加上ESG，大家就可以共同舞動精采。