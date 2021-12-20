經濟部投審會20日召開委員會議，會通通過多案，其中台積電赴日投資，在確保製程落後台灣先進製程至少1個世代以上後，投審會最終同意台積電赴日。

投審會說，台積電為就近滿足日本客戶需求，以最高2378.2億日元，投資設立日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INC.，從事積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電路輔助設計業務。本案係台積電與日本SONY SEMICONDUCTOR SOLUTIONS CORPORATION合資於於日本熊本縣設置一座技術節點22/28奈米之12吋晶圓廠，台積電公司暫定持股比例最高為81％。

投審會強調，考量台積電赴日設廠係由臺日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代以上，應無高階製程外流疑慮，我國半導體技術仍保有國際競爭優勢，爰經委員會議討論後，同意本案。