藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，今(20)日終於鬆口道歉，表明將暫時退出演藝圈，而李靚蕾可能也不再提告，這場熬夜大戰似乎終將落幕，不過對於王力宏聲明不再做任何解釋和辯解，網友點名現在最尷尬的應該是徐若瑄。

王力宏今天在臉書及微博發表聲明表示，男人應該承擔起所有的責任，決定不再做任何解釋和辯解，準備暫時退出工作，對於沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象認錯，並對爸爸、媽媽、李靚蕾及孩子們鄭重道歉，也會將房子過戶到李靚蕾的名下。

王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

消息一出再度引起PTT熱議，不少網友都認為，王力宏對於李靚蕾指控的出軌、約砲人妻、召妓等疑雲都沒有回應，恐怕讓牽扯進此風波的其他人更為難，直呼「現在最尷尬的就是v，她這樣算止血了嗎？」、「V最尷尬，現在大眾也不相信她啊」、「v完全被王忽略了」、「VVN：欸不是，阿我怎麼辦」。

李靚蕾17日深夜發出的毀滅式長文中提到「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，讓網友直接聯想到9月份王力宏曾因違反防疫規定前往徐若瑄家中而遭罰的事件，意外讓徐若瑄中槍。

徐若瑄也立即發文解釋，當時只有請他們來家中吃飯，並沒有私下相約，並向王力宏喊話，要他出面化解替自己澄清，不過王力宏的兩次聲明中都完全沒提到此事，讓網友忍不住開酸。