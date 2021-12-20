今年捕手金手套獎競爭激烈，統一獅隊捕手林岱安與中信兄弟高宇杰同分，最後因5分票較多而勝出，包辦金手套、最佳九人獎，不過今年最大遺憾是沒能奪下總冠軍。

林岱安繼2019年後再度拿下金手套捕手獎，也首度拿下最佳9人捕手獎。與高宇杰金手套競爭激烈，最後他以5分票較多勝出，林岱安坦言嚇一跳，「今年高宇杰表現得很好，他們也拿下總冠軍，謝謝媒體給我的肯定。」

2年前奪下金手套獎時，林岱安就希望能夠再挑戰最佳九人獎，「這也是給自己的期許，很開心今年有機會可以獲獎。」但他強調，守備仍是自己的重點，「但也希望攻擊能為球隊有貢獻。」

今年在攻守兩端都有不錯表現，林岱安點出關鍵，就在於「不聽話」，「（高）國慶學長有跟我們說，棒球人生要自己負責，教練給的建議要取捨，可以的就做，若是沒辦法做要去承擔後果。大家覺得一定要做的也不一定要跟著做，要有自己的目標、往前走。」

雖然斬獲2個個人獎，但今年獅隊尋求連霸失利，林岱安坦言這是可惜的地方，「沒有完美的結局，沒辦法拿下總冠軍，因為個人獎項是肯定個人，但總冠軍是對球隊、全部人的肯定。」

對於明年再尋求雙料獎項，林岱安有渴望但也深知有難度，「像是吉力吉撈、阿富（廖健富）等人如果都可以穩定出賽，會是很大的競爭對手，我想要繼續拿獎很有難度。」