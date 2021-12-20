台中市石岡水霸下游河堤內，19日晚間被抓蝦民眾嗅到腐臭味，竟發現一具卡在消波塊已腐爛無頭屍，今日經法醫相驗，無名屍身上有脊椎有3支骨釘，與8月7日在石岡壩上游石角溪落水失蹤的賴男特徵相符。

東勢警分局指出，今日經台中地檢署檢察官率法醫相驗，法醫分別採取死者肋骨攜回法醫研究所，以及採取死者左小腿肌肉組織，由鑑識中心攜回作DNA親緣關係鑑定，以確認是否為其親屬。