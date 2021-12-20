石岡壩下游無頭屍身上有骨釘 與8月落水失蹤男特徵相符 19:042021/12/20 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石岡水霸下游無頭屍身上有3支骨釘，與8月份落水失蹤的賴男特徵相符。（台中市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市石岡水霸下游河堤內，19日晚間被抓蝦民眾嗅到腐臭味，竟發現一具卡在消波塊已腐爛無頭屍，今日經法醫相驗，無名屍身上有脊椎有3支骨釘，與8月7日在石岡壩上游石角溪落水失蹤的賴男特徵相符。 東勢警分局指出，今日經台中地檢署檢察官率法醫相驗，法醫分別採取死者肋骨攜回法醫研究所，以及採取死者左小腿肌肉組織，由鑑識中心攜回作DNA親緣關係鑑定，以確認是否為其親屬。 二哥酒後鬧靈堂遭啞鈴爆頭 三弟開庭稱：堂弟叫我閉起眼睛不要看 蘆洲角頭喝酒怨車行股東 小弟衝去開4槍刑責一肩扛 #石岡壩 #無頭屍 #骨釘 #8月 #落水失蹤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 多元信託系列報導－社會救助款項信託 愛心滴水不漏 04:102021/12/20 全球財經 理專10誡重罰效應 銀行保代業務員年減逾2千人 04:102021/12/20 產業特刊 怕骨鬆必知三重點 及早發現骨本剩多少 07:432021/12/20 健康 線上試算遺產稅額 2022年起開放使用 17:102021/12/20 財經 男遭無照看護「強插尿管」感染 生殖器全切除 怒告護理之家 15:192021/12/20 社會 曾駕砂石車衝撞總統府 出獄後帶槍投宿旅館又被逮 09:592021/12/20 社會 陳建文領軍台灣行動支付公司 行動支付大戰 四關鍵制勝 04:102021/12/20 財經要聞 被分手抓狂 當舖老闆怒潑女友化學劑毀容 11:032021/12/20 社會 會考5A＋＋卻選讀北科附工 18歲高中生剛過完生日自撞分隔島殞命 17:512021/12/20 社會 看王力宏給李靚蕾離婚條件 趙正平怒罵「真的比畜生還不如」 15:562021/12/20 娛樂 女看護控不給假扣護照 持刀割頸81歲阿嬤下場出爐 14:562021/12/20 社會 社會熱門新聞 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 彭文正反擊了！控檢察官辦案違法 請求個案評鑑 - 社會 雲林縣警察局長朱宗泰積勞成疾病逝 享年61歲 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 高雄殺人棄屍動機曝光 兇手遭討9萬一怒勒斃債主 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。